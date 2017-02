PARIS FASHION WEEK 2017/ Calendario e stilisti previsti per oggi: al via la kermesse d'alta moda per le collezioni Autunno/Inverno: (28 febbraio)

PARIS FASHION WEEK 2017, AL VIA LA KERMESSE D'ALTA MODA PER LE COLLEZIONI AUTUNNO/INVERNO. CALENDARIO E STILISTI PREVISTI PER OGGI (28 FEBBRAIO 2017) - Apre i battenti oggi, martedì 28 febbraio 2017, la Paris Fashion Week 2017 che ci introdurrà tutte le novità dell'alta moda e che ci accompagnerà fino al prossimo 7 marzo. Diverse le assenze e gli addii, fra cui quella di Riccardo Tisci, che ha provocato l'allontanamento dalla kermesse anche del marchio Givenchy, così come la stilista Clare Waight Keller, che presenterà in passerella la sua ultima collezione per il brand Chloé. In particolare, voci di corridoio parlando di una possibile partnership di Tisci con Versace. Farà invece da apripista per la prima giornata della settimana di moda parigina il brand Lucien Pellat Finet, che lascerà il testimone a Paskal e Paul Ka. Fra le passerelle più attese anche Olivier Theyskens e Koché, che presenteranno le loro collezioni alle 16:00 ed alle 18:00, così come le idee di Saint Laurent per la stagione Autunno Inverno 2017-2018, grazie alla firma di Anthony Vaccarello. A dare vita alle sue creazioni, che renderà note attorno alle 20 di questa sera, una doppia sfilata per gli outift ideati per donna e per uomo. Si tratta per lo stilista della seconda presenza alla Paris Fashion Week, dopo la fuoriuscita dalla Versus Versace avvenuta l'anno scorso. Per ora ogni notizia sulle possibili anteprime, com'è prevedibile, risulta blindata, soprattutto per via della vicinanza fra la kermesse francese e la nostrana Milano Fashion Week, che ha chiuso le danze appena ieri. E' possibile tuttavia fare qualche previsione, soprattutto per Vaccarello, noto per i suoi abiti semi trasparenti dal tono audace e sexy, all'opposto del precedente cavallo di punta del brand, Hedi Slimane.

Di seguito l'elenco completo dei brand che vedremo oggi, 28 febbraio 2017, alla Paris Fashion Week 2017.



10:00 Lucien Pellat Finet

11:00 Paskal

12:00 Paule Ka

13:00 Liselore Frowjin

14:00 Jour/Ne

15:00 Aalto

16:00 Olivier Thetskens

17:00 Anrealage

18:00 Koché

19:00 Jacquemus

20:00 Saint Laurent

21:00 Y/Project

