PREVISIONI METEO/ Neve sulle Alpi, attenzione alla pericolosa ondata di pioggia in Liguria (allerta maltempo oggi, 28 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA LA NEVE AL NORD (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Torna a farla da protagonista nella giornata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, la neve. Questa sarà protagonista lungo tutto l'arco delle ventiquattro ore, con raffiche anche abbastanza importanti sulle Alpi dalla Valle d'Aosta al Friuli Venezia Giulia. Questo non porterà comunque a un repentino cambiamento delle temperature che rimarranno piuttosto elevate per le condizioni climatiche e per la stagione. Basti pensare che già dalla mattina le temperature minime saranno attorno ai quattro gradi di Bolzano e Aosta nel tratto dove nevicherà mentre ci sarà più freddo al centro con i due gradi di Perugia. La concentrazione della neve sarà presente soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Nonostante questo ci sarà anche la presenza di alcune raffiche su Veneto e Friuli Venezia Giulia. La situazione dovrebbe comunque migliorare nei prossimi giorni quando non si dovrebbe vedere più la neve.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ATTENZIONE ALLA PIOGGIA IN LIGURIA, SOLE AL CENTRO-SUD (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, sarà sicuramente condizionata in maniera importante dai temporali in Liguria che si accentueranno soprattutto nel pomeriggio. Si vedrà infatti pioggia molto forte su Liguria e anche sull'alta Toscana. Il cielo comunque dovrebbe essere più generoso invece nel centro-sud dove ci sarà sole e qualche nuvola solo passeggera e con numerose schiarite. Le temperature massime si vedranno come al solito al sud, basti pensare che a Palermo nel pomeriggio il termometro potrà arrivare a toccare addirittura diciassette gradi. Temperature alte anche a Bari con addirittura diciotto gradi che saranno ancor maggiori di quelle viste in Sicilia. I venti tireranno tutti da nord verso sud-est tirando così sia sul versante tirrenico che in quello adriatico. Sulle isole ci sarà una vera e propria giornata di Primavera con il cielo che sarà sereno a parte qualche piccola comparsa di nuvole a infastidire neanche più di tanto.

