RAGAZZA INVESTITA DAL TRENO/ Milano, stazione Cesate: si è suicidata? Trovata una lettera sulla banchina (oggi, 28 febbraio 2017)

RAGAZZA INVESTITA DAL TRENO A MILANO, STAZIONE CESATE: SI È SUICIDATA? TROVATA UNA LETTERA SULLA BANCHINA (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Una ragazza di 16 anni è stata investita oggi da un treno in corsa alla stazione di Cesate. Come riportato da Milano Today, sul posto sono subito intervenuti un'ambulanza, un'auto medica e i vigili del fuoco, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Il tragico evento, avvenuto intorno alle ore 9:15, ha coinvolto un convoglio partito alle ore 8:47 da Milano Cadorna che in quel momento stava transitando sul binario 1 della stazione di Cesate in direzione di Novara Nord. Sul posto si sono prontamente recati gli agenti della Polfer di Bovisa e i carabinieri di Rho, impegnati negli accertamenti del caso per tentare di stabilire se l'incidente sia stato causato da una tragica fatalità o se invece si tratti di un tentativo di suicidio riuscito. A tal proposito l'ipotesi al momento più accreditata è proprio quella per cui la ragazzina abbia deciso volontariamente di togliersi la vita finendo sotto il treno. A far propendere per questa versione dei fatti, soprattutto il ritrovamento su una banchina di una lettera firmata dalla vittima. Le indagini degli inquirenti stanno rallentando inevitabilmente il traffico ferroviario: la circolazione sulla linea Milano-Saronno-Novara risulta attualmente in tilt, con i treni soggetti a ritardi fino a trenta minuti e cancellazioni.

© Riproduzione Riservata.