TRIFONE E TERESA/ News, la madre di Maria Rosaria Patrone in sua difesa: "Dopo l'omicidio è entrata in depressione" (oggi, 28 febbraio 2017)

TRIFONE E TERESA, LA MADRE DI MARIA ROSARIA PATRONE IN SUA DIFESA: "DOPO L'OMICIDIO E' ENTRATA IN DEPRESSIONE" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Grazie all'intervento di Maria Rosaria Patrone al processo di Giosuè Ruotolo, avvenuto ieri, emergono sempre più particolari collegati con il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. A parlare questa volta è stata Stella Secondulfo, la madre della Patrone, che in aula ha riferito agli inquirenti di un episodio in particolare ed al coinvolgimento della figlia nelle minacce inviate a Trifone via Facebook. "Aveva saputo da Giosué Ruotolo di uno scherzo fatto in caserma", ha affermato, sottolineando poi che Maria Rosaria Patrone avrebbe fatto solo una volta accesso al profilo di Faceb0ok. In quell'occasione, la figlia le avrebbe riferito inoltre che il militare aveva manifestato un forte fastidio verso lo scherzo, soprattutto per via del rischio di essere accusato di peculato. Secondo la Secondulfo, inoltre, il rapporto fra la figlia e Giosuè Ruotolo era idilliaco, almeno fino a quando i due non erano costretti a stare lontani. In quel caso, Maria Teresa Patrone manifestava una forte gelosia. Agli inquirenti ha inoltre rivelato di aver saputo solo dalla loro voce dell'esistenza di quegli sms in cui la figlia faceva riferimento ad aggressioni subite. "Si è inventata delle storie, delle sciocchezze, per attirare l'attenzione di Giosuè". INel periodo 2014-2015, sottolinea Il Gazettino, la Patrone stava inoltre vivendo una forte depressione sia per la lontanaza dal fidanzato sia per gli studi, tanto da iniziare delle sedute con una psicologa. Il duplice omicidio di Trifone e Teresa l'aveva sconvolta a tal punto che "aveva paura potesse succedere anche a Giosuè".

© Riproduzione Riservata.