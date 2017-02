Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Dj Fabo, polemica sulla morte di Fabiano Antonioli (28 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). DJ FABO, POLEMICA SULLA SUA MORTE DI FABIANO ANTONIOLI - Una morte che aveva lo scopo di fare decollare una legge, quella sull’eutanasia, ferma in parlamento e ancora lontana dall’approvazione, ma che ha fatto partire solamente le solite polemiche politiche. Si parla della morte di Fabiano Antonioli, il dj tetraplegico e cieco a causa di un incidente stradale. Molti gli esponenti politici che hanno voluto commentare l’accaduto, con i radicali in prima linea a difendere la scelta del giovane artista, e gli esponenti dei partiti cattolici che invece non vogliono proprio sentir parlare di legge sul fine vita. Quello che è certo è che il ritardo del legislatore, crea nocumento a tutte quelle persone che per un motivo qualsiasi si trovano nella situazione di Antonioli, persone che alla fine spinti dalla disperazione, non possono far altro che rivolgersi alla legislazione degli altri paesi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). UN AUMENTO MAI VISTO DELLE SPESE MILITARI USA - Un aumento definito "importante" dalle stesse fonti presidenziali, quello che nel nuovo budget di spesa è stato previsto dal nuovo presidente americano, Trump. Le spese per il comparto difesa, il prossimo anno dovrebbero essere infatti incrementate di oltre 54 miliardi di dollari americani, un aumento pari al 9%. La presentazione del bilancio effettuata con i governatori USA, è stata commentata dallo stesso Trump, che si è detto consapevole della difficile situazione che il mondo sta attraversando, e che soprattutto per questo vuole spingere l’acceleratore della protezione interna, del grande paese americano. Intanto dalla nuova amministrazione prende le distanze anche l’ex presidente Bush, che commentando la "guerra" contro la stampa americana, sottolinea come i giornali vadano sempre rispettati, essendo lo specchio della democrazia di un paese civile.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). AREZZO, BRUTTO EPISODIO DI CRONACA - Una vita sconvolta dall’odio verso il padre e dalle continue litigate con il genitore, situazione che alla fine ha portato un 18enne di Lucignano, un piccolo borgo in provincia di Arezzo, ad uccidere a fucilate il padre 51enne. Il ragazzo, Giacomo Ciriello, dopo l’increscioso gesto ha chiamato i carabinieri, e in un ultimo sprazzo di lucidità ha atteso fuori dal cancello i militari, alzando le mani e consegnandosi ad essi appena le macchine dell’arma gli si sono fermate dinanzi. Immediatamente arrestato, il ragazzo non ha saputo spiegare il suo gesto, i vicini affermano che la convivenza era minata alla base dalla separazione dei genitori, una separazione che il giovane ragazzo non riusciva ad accettare.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SIRIA, UCCISO IL NUMERO DUE DI AL QAEDA - Il numero due di Al Qaeda è stato ucciso nella notte italiana, durante un attacco radiocomandato portato a termine dalle truppe americane. L’uccisione confermata dal pentagono era stata svelata da un giornale inglese, il Guardian, e tenuta inizialmente nascosta per fini investigativi. L’uomo Abu al Khayr al Masri, viaggiava su una vettura quando è stato identificato grazie a un sofisticato sistema di riconoscimento facciale, una volta avuta la sicurezza gli uomini del pentagono hanno allertato il presidente Trump, che ha immediatamente autorizzato l’attacco. Al Masri era il genero di Osama Bin Laden, e da tempo era stato inserito nella lista dei 100 terroristi da "neutralizzare" assolutamente

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CALCIOMERCATO, RAIOLA SPAVENTA IL MILAN - Un’affermazione buttata li all’uscita della festa di compleanno, ma che ha messo in fibrillazione non solo la dirigenza del Milan, ma anche i tifosi. A farla è stata l’agente del giocatore che dialogando con i giornalisti, non ha evitato qualche battuta al fulmicotone. Per Raiola vera star dei procuratori, prima di valutare un eventuale rinnovo di Gigio bisognerebbe attendere per vedere la nuova dirigenza cinese, una dirigenza che di fatto è praticamente sconosciuta ai più. Raiola sottolinea che il suo assistito merita una "grande squadra", e finora non ci sono elementi per valutare se il Milan del futuro sarà all’altezza, di quello che potrebbe diventare il più forte portiere al mondo dei prossimi 15 anni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). A RISCHIARE E' IL NAPOLI - Un Napoli sicuramente "sotto pressione", quello che stasera sfiderà la Juventus in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Sarri viene da due pesanti sconfitte, quella contro il Real che di fatto lo ha quasi estromesso dalla Champions, e quella contro l’Atalanta che l’ha allontanato dal secondo posto, e la Coppa Italia sembra essere diventato l’unico "obiettivo stagionale" raggiungibile. Da parte sua Sarri in conferenza stampa non si sbilancia, l’allenatore toscano sa di essere sul "filo del rasoio", un eventuale debacle potrebbe mettere in gioco il suo futuro, un futuro nelle mani del vulcanico De Lurentis, che sembra non abbia gradito per nulla la doppietta che ieri Gabbiadini ha segnato in FA Cup, un giocatore che con Sarri era ai "margini" della rosa, e che in Inghilterra sembra rinato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). UN VERO INEDITO IL FUORIGIOCO DEGLI ITALIANI - Un interpretazione regolamentare perfetta, quella che ieri in una Londra stupita, gli azzurri del rugby hanno dato del fuorigioco. Un interpretazione che per quanto regolamentare ha impedito alla forte difesa inglese la creazione di una ruck, e conseguenzialmente ha permesso al nostro XV di non cadere mai in fuorigioco. La fase preparata dagli azzurri, ha infiammato gli animi, e oltre a sorprendere i nostri avversari ha aperto una discussione infinita tra i "puristi" della palla ovale, e coloro che vogliono "rimodernare" l’antico gioco. Tra tutti spicca l’interpretazione dell’arbitro della partita, il francese Romain Poite, che alle rimostranze del capitano inglese ha controbattuto con ironia, la battuta catturata in diretta, in queste ore sta facendo il giro del mondo sui social, e di fatto è la fase della partita più ricercata e cliccata dai tifosi di tutto il mondo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MERCEDES E FERRARI GIÀ IN PALLA, RED BULL DA RIVEDERE - Prende ufficialmente il via la stagione 2017 di F1, e lo fa con le prime prove ufficiali collettive, prove che da stamattina sono partite sul circuito di Montmelò. Tutte le macchine schierate in pista quest’oggi, ma ad impressionare di più sono state le Mercedes e le Ferrari, con le vetture che sembrano già pronte, e con gli ingegneri che hanno interpretato al meglio i cambi regolamentari. Nella sessione del mattino la più veloce è stata la Rossa guidata da Vettel, nel pomeriggio invece palma del migliore a Hamilton. Non pervenuta invece quella che dovrebbe essere la terza forza del campionato, quella Red Bull che stamani con Ricciardo ha fatto solamente 4 giri, la macchina infatti ha avuto noie ad un sensore, fermata dagli ingegneri è stata riportata ai box con il carro attrezzi. Da segnalare un piccolo incidente occorso a Magnussen, pilota che ha perso il controllo del suo mezzo, andando a sbattere contro le protezioni.

