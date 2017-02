ALLERTA METEO / Neve e temporali al nord, cielo coperto al centro-sud (previsioni del tempo oggi, 3 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NEVE E TEMPORALI AL NORD DEL NOSTRO PAESE (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Continua il maltempo sul nord Italia nella giornata di oggi venerdì 3 febbraio 2017. Le temperature scenderanno nella giornata di oggi anche se il mercurio nel termometro non andrà al di sotto dello zero. Basti pensare che le temperature minime saranno attorno ai tre gradi di Trento e Bolzano con quattro invece ad Aosta, Milano e Torino. Già a partire dalla mattina poi ci saranno forti raffiche di neve su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e alto Trentino Alto Adige. La situazione andrà migliorando nel pomeriggio con l'area dove ci sarà neve che sarà un po' più circoscritta. Saranno importanti anche le precipitazioni che saranno presenti su tutto il nord con picchi di temporali su tutta la Liguria per tutta la giornata. Ne vedremo anche di importanti nel Friuli Venezia Giulia. La pioggia poi si sposterà nel pomeriggio anche con più intensità sulla parte alta della Toscana dove invece nella mattinata ci saranno leggere precipitazioni.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CIELO COPERTO SUL CENTRO-SUD (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, regalerà comunque maltempo anche al centro-sud anche se in portata minore di quello che vedremo al nord dove sarà importante l'allerta meteo. Il cielo sarà molto nuvoloso un po' ovunque su tutto il centro-sud mentre nel pomeriggio la situazione migliorerà decisamente al sud con la Calabria, la Puglia e le isole Sicilia e Sardegna che saranno anche protagoniste di una bella giornata di sole. Le temperature massime le vedremo sempre in Sicilia dove si toccheranno i diciassette gradi a Catania e i diciotto a Palermo. I venti tireranno da sud verso nord con anche alcune situazioni che saranno anche da tenere sotto controllo con l'aumento anche delle onde nel mare. La situazione potrebbe migliorare anche decisamente nel fine settimana quando qualcuno al sud del nostro paese potrebbe decidere anche di avventurarsi per una passeggiata al mare nonostante le temperature non proprio miti.

