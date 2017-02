ATTENTATO A PARIGI / Museo Louvre evacuato, militare spara ad un aggressore con coltello (ultime notizie, oggi 3 febbraio 2017)

ATTENTATO A PARIGI, MUSEO LOUVRE EVACUATO: MILITARE SPARA AD UN AGGRESSORE )(OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - “Grave atto di pubblica sicurezza”: così viene definito l’attentato a Parigi di pochi minuti fa, per fortuna senza alcuna conseguenza di vittime o feriti gravi, se non l’aggressore, secondo il racconto del ministero degli Interni. La sequenza dei fatti: come riporta la polizia francese sui media di Parigi, un uomo con na valigia ha cercato di entrare nel corridoio della boutique del Carrousel du Louvre. Gli uomini del servizi di pubblica sicurezza hanno intimato l’uomo di fermarsi, solo che a quel punto dopo un diverbio l’uomo ha tirato fuori un coltello e ha tentato di aggredire i militari, i quali hanno sparato ferendo in maniera grave alla gamba l’uomo. Secondo quanto riporta Rai News24 però, l’uomo non solo avrebbe avuto un coltello ma ha gridato prima di entrare nel museo più famoso al mondo “Allah Akbar” il grido di battaglia dei terroristi islamisti, specie dell’Isis.

ATTENTATO A PARIGI, MUSEO LOUVRE EVACUATO: SCATTA NUOVO ALLARME IN FRANCIA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Il Museo Louvre ovviamente dopo l’attentato di Parigi è stato chiuso e transennato, così come tutta l’area circostante dove gravitano migliaia di turisti tutti i giorni. L’uomo con valigia sospetta avrebbe per l’appunto gridato “Allah Akbar” prima di essere colpito dai militari presenti, ferendolo gravemente ad una gamba. In seguito a quello che il ministero degli Interni definisce "un grave evento di pubblica sicurezza", il quartiere del Louvre è stato completamente transennato, il museo resta chiuso, così come il vicino Palais Royal. Il ministro Cazeneuve ha anche scritto su Twitter poco fa: «Non diffondere false informazioni. Seguire le istruzioni di sicurezza diffuse tramite gli account ufficiali». Parigi torna sotto l’incubo attentati terroristici, con la capitale della Francia sotto allarme proprio per i fatti accaduti al Museo Louvre ancora tutti da verificare. Bisogna infatti comprendere se la valigia sia realmente piena di esplosivo o se invece si tratti di un folle aggressore. Intanto, come riporta l’Ansa, sarebbe stata fermata anche una seconda persona sospetta.

