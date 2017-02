AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: aumenta il pericolo nebbia (ultime notizie in tempo reale, oggi 3 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 FEBBRAIO 2017). AUMENTA IL PERICOLO NEBBIA - Attenzione alla situazione legata alla nebbia e alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, per quanto riguarda le autostrade italiane. Già nella notte sono state numerose le segnalazioni sul sito istituzionale Autostrade.it in merito ai banchi di nebbia. Partiamo dall'A1 Milano-Bologna dove troveremo visibilità a 150 metri tra Lodi e Piacenza nord. La visibilità scenderà a 80 metri invece sull'A13 Bologna-Padova tra Bologna interporto e Ferrara nord. Sarà sempre a ottanta metri invece sull'A14 Diramazione per Ravenna tra il bivio diramazione Ravenna e A14 Bo-Ta e SS 309 dir. Staremo a vedere poi cosa accadrà anche in merito ai temporali che colpiranno con grande prepotenza anche e soprattutto la Liguria dove ci sarà l'allerta meteo per tutta la giornata. Sarà importante poi informarsi prima di viaggiare in autostrada anche sulle previsioni del tempo. In diverse parti del nostro paese sarà poi obbligatorio portare le catene a bordo.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 FEBBRAIO 2017). TRASPORTO ECCEZIONALE SULL'A3 NAPOLI-SALERNO - Continuano i disagi sulle autostrade italiane con diverse conseguenze sulla viabilità anche nella mattinata di oggi. Il sito istituzionale Autostrade.it ha sottolineato sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro zero in direzione Napoli la chiusura dell'uscita Napoli centro fino alla mezzanotte del tre febbraio per il transito di un veicolo eccezionale. Così è stato consigliato a chi viene da Salerno di prendere l'uscita Napoli via Marina. L'autostrada A3 è nota anche come Napoli-Reggio Calabria e si estende per quasi cinquecento chilometri, per la precisione 494.9. Sono due i tratti il primo è appunto la Napoli-Salerno, gestito dalla SAM spa, e la seconda è la Salerno-Reggio Calabria, che invece è gestita dall'Anas. L'autostrada in questione attraversa tre regioni e cioè Campania, Basilicata e Calabria. Vedremo se nella mattinata di oggi ci saranno delle conseguenze di traffico congestionato da queste parti.

