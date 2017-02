BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO / Divieto di circolazione per Euro 3 Diesel: stop anche a Brescia e provincia (oggi, 3 febbraio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIEVIETO DI CIRCOLAZIONE PER EURO 3 DIESEL: STOP ANCHE A BRESCIA E PROVINCIA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Continua a rimanere alta l'emergenza locale che anche nella giornata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, comporterà il blocco del traffico in diverse città d'Italia, fra cui Milano, Torino e Brescia. Quest'ultima è stata interessata da intense piogge nei giorni scorsi, che hanno fatto rientrare i livelli di criticità per la qualità dell'aria. Una previsione, quella dell'Arpanet, che comunque non intacca la decisione del Sindaco di mettere ancora in atto il divieto di circolazione. Subiranno quindi il blocco le auto alimentate a Diesel Euro 3 e inferiori ed Euro 0 per quanto riguarda i mezzi alimentati a benzina, metano e gpl. La fascia oraria interessata andrà dalle 8 alle 19 per i mezzi privati e dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quanto riguarda i mezzi commerciali. Scongiurato quindi il livello 2 d'emergenza, sottolinea Torino Mente Locale, grazie alla pioggia che hanno ridimensionato i 100 mg/m3 di PM10 che è stato rilevato nei giorni scorsi.



BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIEVIETO DI CIRCOLAZIONE PER EURO 3 DIESEL: STOP ANCHE A BRESCIA E PROVINCIA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Si ferma anche Milano in questa giornata di venerdì 3 febbraio 2017. L'Arpa Regione Lombardia ha rilevato nella giornata dello scorso mercoledì un superamento dei livelli consentiti di PM10, pari a 152 mg/m3. Continua quindi il blocco del traffico anche per Milano, per il nono giorno consecutivo, previsto per tutti i tipi di veicoli Euro 0 benzina fino a Euro 3 Diesel. Non potranno quindi circolare dalle 7:30 alle 19:30 tutti i mezzi Euro 0 benzina, Euro 0, 1 e 2 Diessel. Le autovetture Euro 3 Diesel che non sono dotate di filtro antiparticlato non potranno accedere all'ambito urbano dalle 9 alle 17, mentre i veicoli commerciali Euro 3 Diesel che non hanno installato il filtro antiparticolato, dovranno rimanere fermi dalle 7:30 alle 9:30. Anche per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento, il limite consentito è fissato a 19° per le abitazioni e gli esercizi commerciali, con una tolleranza di 2°.

