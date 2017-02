BOLLO AUTO 2017, SCADUTO PAGAMENTO TASSA: SANZIONI E INTERESSI PER I RITARDATARI (NEWS, OGGI 3 FEBBRAIO) - Il termine per il pagamento del bollo auto 2017 è scaduto lo scorso 31 dicembre: chi ha pagato la tassa automobilistica entro questa data non è incorso infatti né in sanzioni né in interessi. Per i ritardatari invece, come spiegato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, se la richiesta di calcolo del bollo auto 2017 è effettuata in una data successiva al periodo previsto per il pagamento, vengono visualizzati anche i relativi importi di sanzioni e interessi. Il pagamento della tassa automobilistica dell’anno in corso può essere effettuato solo a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza, o dopo qualche giorno dalla data di immatricolazione, nel caso di primo pagamento. Per esempio il calcolo del bollo con scadenza Aprile può essere effettuato solo dal 1° Maggio. In ogni caso se si paga il bollo auto 2017 entro pochi giorni dalla scadenza le sanzioni e gli interessi sono minimi sull'importo da versare. La tassa automobilistica è gestita dalle Regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate. Sono tenuti al pagamento del bollo auto 2017 coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico.

© Riproduzione Riservata.