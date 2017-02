DILETTA LEOTTA/ Dalle foto hot hackerate al Festival di Sanremo: ospite o presenza fissa?

DILETTA LEOTTA, DOPO LO SCANDALO DELLE FOTO HACKERATE SBARCA AL FESTIVAL DI SANREMO: OSPITE O PRESENZA FISSA? - Non si è ancora placata la bufer sulle foto hackerate di Diletta Leotta ma in queste ultime ore la giornalista di Sky torna a far parlare di sè per un altro motivo. Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere.it rivedremo la conduttrice televisiva sul palco del Festival di Sanremo insieme alla coppia formata da Carlo Conti e Maria De Filippi. Diletta Leotta sarà protagonista di uno spazio all’interno di “Tutti cantano Sanremo”, per rievocare la canzone del Festival a cui è più legata. Si tratterebbe quindi di una piccola parte nella grande kermesse musicale ma i lavori per il Festival sono ancora in corso e non è escluso che gli autori possano riservarle più apparizioni. La diretta interessata non ha commentato la notizia e sul suo seguitissimo profilo Instagram la ammiriamo negli studi Sky: prima di andare a dormire la giornalista sportiva ha infatti voluto ricordare a tutti la replica del programma da lei condotto, One to One (clicca qui per vedere la foto).

DILETTA LEOTTA, DOPO LO SCANDALO DELLE FOTO HACKERATE SBARCA AL FESTIVAL DI SANREMO: L’INDAGINE SUGLI SCATTI RUBATI - Diletta Leotta avrà una piccola parte nel Festival di Sanremo ma in questi giorni si parla di lei soprattutto per le foto hackerate dal suo cellulare nei mesi scorsi. L’ultima notizia a riguardo riporta che è stata aperta un’indagine contro ignoti per quelle foto e video senza veli che erano stati condivisi in rete da un hacker che aveva trovato il modo di accedere al suo profilo “iCloud”. Sul caso del volto noti di Sky Sport indaga la procura di Milano, con l’ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico, reato punito con una pena fino a tre anni di reclusione. L’inchiesta partita dopo la denuncia presentata dalla stessa giornalista alla polizia postale è coordinata dal procuratore aggiunto facente funzioni Alberto Nobili e al momento resta a carico di ignoti. L’ufficio stampa della giornalista aveva definito il fatto come “estremamente grave” e la Leotta si era detta “molto amareggiata e indignata” per l’accaduto.

