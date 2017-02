Estrazione/ Eurojackpot n 5/2017 di oggi: i numeri vincenti! (3 febbraio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2017, CONCORSO N° 5/2017, LE ULTIME CURIOSITÀ - Prima estrazione per Eurojackpot in questo mese di Febbraio, e anche oggi il gioco che ogni venerdì mette in palio un ricco montepremi promette di far sognare. Il jackpot, infatti, è sempre milionario: riparte da 10 milioni di euro quando viene vinto e cresce poi ad ogni concorso. La sfida, però, è con il resto d'Europa: a questo gioco, infatti, possono partecipare anche i cittadini olandesi, svedesi, croati e ungheresi, ad esempio. Sono ben 17 i Paesi in gara per vincere a Eurojackpot, ma per un po' di sano campanilismo auspichiamo ovviamente che il montepremi finisca in Italia. Oggi ammonta a 35 milioni di euro, una bella somma per realizzare i propri sogni, ma siamo certi che possa esserci spazio per tantissimi altri progetti. Una parte di questa somma così importante potrebbe anche essere destinata a chi versa attualmente in gravi condizioni economiche: pensiamo, ad esempio, alle persone colpite dal terremoto che hanno perso una casa o la propria attività e alle vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano. I "fedelissimi" di questo gioco ne conoscono bene le modalità, ma vogliamo ricordare quelle principali per chi per la prima volta vuole parteciparvi: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 e giocarli con una schedina da 2 euro o in ricevitoria o online. Le categorie di vincita sono tante, ben 12 (dal 5+2 al 2+1), quindi le probabilità di successo sono importanti. Inoltre, potete "abbonare" la vostra giocata, cioè indicare per quanti concorsi ripeterla, da un minimo di due ad un massimo di cinque. Prima di focalizzare la nostra attenzione sulla nuova estrazione di Eurojackpot, ci dedichiamo brevemente a quella precedente per ricordare i numeri vincenti dell'estrazione del 27 gennaio 2017: 12-15-19-29-48, Euronumeri 7-9. Nessuno ha realizzato il 5+2 che vale il primo premio, ma ci sono state due vincite da 723.952,00 euro ciascuna per il 5+1. In Italia, invece, sono state realizzate tre vincite da 5.323,10 euro ciascuna per il 4+2. Un bel risultato, ma speriamo per l'estrazione di oggi che si possa fare meglio. Noi raccoglieremo in diretta i numeri vincenti, quindi restate collegati per effettuare la verifica della vostra giocata nella speranza di essere tra i fortunati vincitori.

