INCIDENTE STRADALE / Brescia: scontro auto-camion, grave una 25enne (Ultime notizie oggi, 3 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE BRESCIA: SCONTRO TRA AUTO E CAMION, FERITA 25ENNE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale si è verificato stamattina a Villa Carcina, in provincia di Brescia. Secondo quanto riferito da BresciaToday a scontrarsi sono stati un'auto e un camion: una ragazza di 25 anni è rimasta ferita nell'incidente stradale ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Lo scontro è avvenuto verso le 8.10 in via Glisenti, tratto comunale della ex Statale 345. In base a una prima ricostruzione della dinamica di questo incidente stradale l’auto si sarebbe scontrata con un tir per cause ancora in corso d'accertamento. Alla guida dell'auto c'era la ragazza di 25 anni che è rimasta intrappolata tra le lamiere a seguito dell'impatto: è stata liberata dai vigili del fuoco di Gardone Val Trompia. Il conducente del camion è invece rimasto illeso. A causa dell'incidente stradale il traffico è rimasto bloccato ed è stato deviato sulla viabilità interna. I Carabinieri di Gardone Val Trompia sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

© Riproduzione Riservata.