ISABELLA NOVENTA/ News, udienza preliminare: Freddy Sorgato e Manuela Cacco opteranno per il rito abbreviato? (Quarto Grado, oggi 3 febbraio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, GIORNATA DECISIVA PER I TRE INDAGATI SULLA DECISIONE DEL GIUDICE (QUARTO GRADO, OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Giornata decisiva, quella odierna, in merito al giallo di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego misteriosamente uccisa la notte a cavallo tra il 15 ed il 16 gennaio dello scorso anno. La trasmissione Quarto Grado aggiornerà i suoi telespettatori sulle ultime importanti novità, alla luce della seconda parte dell'udienza preliminare che avrà luogo oggi e che vedrà protagonisti i tre indagati, la tabaccaia Manuela Cacco e i due fratelli, Freddy e Debora Sorgato. Nel corso della passata udienza dello scorso mercoledì, al cospetto del Gup non sono mancati i colpi di scena nell'ambito di un caso, quello sulla morte di Isabella Noventa, ancora ricco di dubbi e punti da chiarire. In aula, il pubblico ministero ha reso noti alcuni frame fino ad oggi inediti e tratti dalle telecamere della polizia locale di Noventa Padovana, nei quali sarebbe stata immortalata l'auto di Debora Sorgato, la famosa Golf Bianca. Le immagini farebbero riferimento alla notte in cui Isabella Noventa fu uccisa e, come rivela Today.it, riprenderebbero la vettura sul ponte del Piovego in direzione del municipio di Noventa. Il fatto realmente interessante è la presunta presenza di due soggetti a bordo. L'ipotesi dell'accusa è che oltre a Debora possa esserci stato anche Freddy Sorgato, intenti entrambi a disfarsi del cadavere della segretaria uccisa. Lo stesso legale della famiglia della vittima, Gianmario Balduin, avrebbe ipotizzato la presenza del corpo di Isabella Noventa nel bagagliaio dell'auto. Ma la prima parte dell'udienza preliminare si è rivelata ulteriormente importante poiché è mutato un capo di imputazione: mentre resta per l'intero trio diabolico l'accusa di omicidio premeditato, per Manuela Cacco permangono anche quelle di stalking e simulazione. A cambiare è l'ipoteso di reato di occultamento di cadavere, che diventa ora di sottrazione e/o soppressione, quindi in caso di condanna, decisamente più grave. L'udienza è stata a questo punto sospesa in attesa della giornata odierna, quando si tornerà in aula a partire dalle ore 13:00. In questo nuovo appuntamento scopriremo quale scelta faranno le difese dei tre imputati. Secondo alcune indiscrezioni, non si esclude che due dei tre soggetti indagati possano chiedere di essere ammessi al rito abbreviato. Si tratta quasi certamente di Manuela Cacco e Freddy Sorgato, i due ex amanti. Il rito abbreviato, tuttavia, pur garantendo lo sconto di un terzo della pena non esclude la condanna all'ergastolo. In merito a Debora Sorgato, invece, la sua difesa potrebbe decidere di affrontare l'udienza preliminare ed accettare dunque il rinvio a giudizio. Questo significherebbe affrontare la Corte d'Assise.

© Riproduzione Riservata.