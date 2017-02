LAURA TARONI, AUMENTANO GLI OMICIDI: L'INFERMIERA KILLER HA UCCISO LA MADRE ED IL SUOCERO? (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Il Procuratore della Repubblica di Busto Arstizio, Gianluigi Fontana, ha accusato formalmente Laura Taroni, l'infermiera di Saronno arrestata lo scorso 29 novembre, di aver ucciso anche la madre ed il suocero. Sulla donna, individuata come complice del dottor Leonardo Cazzaniga, di cui era anche l'amante, gravava per ora solo l'accusa di omicidio del padre, messo in atto con lo specialista grazie all'uso di alcuni farmaci. L'interrogatorio di Laura Taroni è durato due giorni, al termine dei quali all'omicidio di Massimo Guerra, il marito, le sono state contestate anche le morti di Luciano Guerra, il suocero, e Maria Rita Clerici, la madre. Le accuse erano già state mosse all'inizio della vicenda giudiziaria, sottolinea una notizia Ansa, ma erano state rigettate dal gip. Un'unica precisazione del dottor Fontana riguarda invece gli omicidi avvenuti all'interno della struttura ospedaliera in cui la donna operava con Leonardo Cazzaniga. In questo caso alla Taroni non è stato imputato alcun omicidio, fra le sei vittime riscontrate fra i pazienti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Saronno.

LAURA TARONI, AUMENTANO GLI OMICIDI: L'INFERMIERA CROLLA PIU' VOLTE PENSANDO AI FIGLI (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - "E' provata e stanca" avrebbe detto della sua assistita l'avvocato Monica Alberti, sottolineando come Laura Taroni abbia affrontato due interrogatori consecutivi nell'arco di due giorni. La donna chiede insistentemente dei figli e può contare sul supporto psichiatrico sia di uno specialista del carcere che di un consulente della difesa. Sembra infatti che durante l'interrogatorio avvenuto a Busto Arstizio lo scorso mercoledì, la donna sia crollata più volta, ma avrebbe risposto a tutte le domande che le sono state poste, raccontando nei minimi particolari il rapporto travagliato avuto con il marito Massimo Guerra. Come sottolinea La Provincia di Varese, Laura Taroni ha parlato dei contrasti e delle frustrazioni vissute per tanti anni al fianco del marito, fino al giorno della rottura definitiva del loro legame. L'ex infermiera ha inoltre chiesto più volte dei figli, che non vede dal giorno dell'arresto, preoccupandosi costantemente del futuro dei bambini.

