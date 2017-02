OMICIDIO VITTORIO MATERAZZO / Sulle tracce del fratello Luca, fuggito in Svizzera? (Quarto Grado, oggi 3 febbraio 2017)

OMICIDIO VITTORIO MATERAZZO, NEWS: IL FRATELLO LUCA IN FUGA ALL’ESTERO? (QUARTO GRADO OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Il giallo attorno all'omicidio di Vittorio Materazzo, l'ingegnere 51enne ucciso con 30 coltellate sotto la sua abitazione nel quartiere di Chiaia, a Napoli, lo scorso 28 novembre, potrebbe ruotare attorno al fratello Luca. Gli inquirenti che indagano al caso, infatti, sarebbero certi del suo coinvolgimento nel delitto anche alla luce della sua fuga misteriosa. Che fine ha fatto Luca Materazzo? A questa domanda tenterà di rispondere la trasmissione Quarto Grado nella nuova puntata in onda questa sera. L'intera squadra del programma di Rete 4, è attualmente al lavoro sul reportage che sarà trasmesso nel prime time odierno e che potrebbe fornire nuovi aggiornamenti sulla "scomparsa" del fratello della vittima. Luca Materazzo, ricordiamolo, ha fatto perdere le sue tracce dalla fine del mese di dicembre e risulta indagato per l'omicidio del fratello. Il quotidiano Il Mattino nei giorni scorsi è tornato ad occuparsi del caso avanzando una pista plausibile: la fuga del 36enne in Svizzera. Ad oggi sono stati numerosi gli avvistamenti di Luca Materazzo al Nord Italia. Ora però, il dubbio degli inquirenti è che il presunto assassino di Vittorio Materazzo possa essersi dato alla fuga all'estero, forse camuffandosi. Il suo aspetto attuale, dunque, potrebbe essere decisamente diverso da quello che lo immortala nelle foto segnaletiche diffuse proprio da Quarto Grado e nelle quali Luca appare con capelli corti, barba rasata e occhiali dalla montatura sottile. Per mettere in atto la sua presunta fuga, è possibile che Materazzo abbia fatto crescere barba e capelli e abbia indossato una montatura differente. Secondo quanto sostenuto da chi conosce bene il 36enne, Luca Materazzo potrebbe essersi allontanato da Napoli, indisturbato, anche grazie alla presenza di qualcuno di cui si fida ciecamente e avrebbe potuto aiutarlo, magari procurandogli soldi o un mezzo di trasporto veloce che gli avrebbe permesso di raggiungere in breve tempo il Nord Italia ed avvicinarsi sempre di più verso l'estero, forse proprio la Svizzera, dove si sostiene possa essere attualmente.

