ROBERTA RAGUSA / News, Antonio Logli: il Riesame deciderà sulla richiesta della procura, sarà arrestato? (Quarto Grado, oggi 3 febbraio 2017)

ROBERTA RAGUSA NEWS, ANTONIO LOGLI: UDIENZA DEL RIESAME SUL RICORSO PRESENTATO DALLA PROCURA (QUARTO GRADO, OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Dopo la sentenza di condanna di Antonio Logli, nel corso della nuova puntata di Quarto Grado si tornerà a parlare del giallo di Roberta Ragusa, la mamma di Gello di San Giuliano Terme misteriosamente scomparsa il 14 gennaio 2012. Il processo di primo grado a carico del marito, accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere, si è concluso con la condanna a 20 anni di reclusione. Antonio Logli, tuttavia, dallo scorso 21 dicembre sta scontando la sua pena nella sua abitazione, la medesima dalla quale Roberta Ragusa avrebbe fatto perdere per sempre le sue tracce senza alcuna motivazione. Il giudice, infatti, nel leggere la sentenza di condanna a carico dell'uomo, ha deciso per l'attuazione di un provvedimento restrittivo a suo carico e che prevede il solo obbligo di dimora dalle 21:00 alle 6:00. Un provvedimento che, per la procura di Pisa e per gli stessi familiari di Roberta Ragusa appare molto più simile alla libertà. Per tale ragione, nelle passate settimane, la Procura ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame contestando la decisione del giudice e sostenendo la necessità di arrestare il marito e presunto assassino di Roberta. I giudici fiorentini si esprimeranno su tale richiesta proprio nella giornata di oggi 3 febbraio. La speranza della procura, dunque, è quella di riuscire a ribaltare la sentenza di primo grado. A sostenere la medesima aspettativa sono anche gli zii della vittima, i quali chiedono con forza che Antonio Logli sconti la pena inflittagli oltre un mese fa in carcere. Ad occuparsi del caso è stata anche la trasmissione Chi l'ha visto che, come riporta FanPage.it, nell'ultima puntata ha dato voce alla zia di Roberta Ragusa, Bettina Pizzonia. E' grande la delusione presso la donna, la quale ai microfoni della trasmissione di Rai 3 ha commentato: "Con il rito abbreviato, lo sappiamo tutti…non saranno mai 20 anni, saranno ancora di meno. Quando finisce la pena, questa persona esce tranquillamente, va in giro. Ma le vittime rimangono sottoterra, non escono con loro". La zia della donna scomparsa ha definito "un premio" il rito abbreviato scelto dalla difesa di Logli e che ha permesso di passare dai 30 anni inizialmente richiesti a 20 di reclusione. La zia di Roberta è convinta della colpevolezza di Antonio Logli, al punto da aver dichiarato, senza mezzi termini: "Ha ucciso un essere umano. Non mi sta bene e come non sta bene a me, non sta bene a tutte le famiglie che hanno subito quello che abbiamo subito noi". Intanto nella giornata di oggi è prevista l'udienza nella quale si deciderà il destino giudiziario di Antonio Logli. Anche in caso di accoglimento del ricorso della Procura, l'uomo non andrà immediatamente in carcere poiché la sua difesa, quasi certamente presenterà ricorso in Cassazione.

