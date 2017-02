TERREMOTO MACERATA/ Ingv: sisma M 4.4 e M 4.0 a Monte Cavallo (dati in tempo reale, 3 febbraio 2017)

TERREMOTO OGGI MARCHE, SCOSSA DI M 4.4 IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 FEBBRAIO 2017) - La terra continua a tremare in Centro Italia. Questa mattina sono state registrate scosse di terremoto a Macerata. La sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha infatti rilevato più di un sisma nella zona già colpita dal terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre scorso. Al momento non sono segnalati comunque nuovi crolli. La scossa più forte è stata quella di magnitudo 4.4 sulla scala Richter. La scossa di terremoto si è verificata alle ore 05:10:05 con queste coordinate geografiche: latitudine 42.99, longitudine 13.02 e ipocentro a una profondità di 6 km. Il comune più vicino all'epicentro del sisma è Monte Cavallo. Gli altri comuni che si trovano entro 20 km sono: Pieve Torina MC Fiordimonte MC Visso MC Pievebovigliana MC Muccia MC Ussita MC Serravalle di Chienti MC Fiastra MC Preci PG Acquacanina MC Sellano PG Castelsantangelo sul Nera MC Bolognola MC Camerino MC Sefro MC. Mezz'ora prima era avvenuta un'altra scossa di terremoto in provincia di Macerata: in questo caso la magnitudo è stata di 4.0 sulla scala Richter. Il sisma si è verificato alle ore 04:47:55. Le coordinate geografiche di questa scossa di terremoto sono: latitudine 42.99, longitudine 13.02 e ipocentro a una profondità di 6 km. Anche in questo caso Monte Cavallo è il comune più vicino all'epicentro del sisma. Gli altri comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro sono: Pieve Torina MC Fiordimonte MC Visso MC Pievebovigliana MC Muccia MC Serravalle di Chienti MC Ussita MC Fiastra MC Preci PG Acquacanina MC Sellano PG Castelsantangelo sul Nera MC Camerino MC Bolognola MC Sefro MC. CLICCA QUI PER LEGGERE GLI AGGIORNAMENTI SULLE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI IN ITALIA

© Riproduzione Riservata.