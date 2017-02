TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse Campania: sisma di 2.2M in provincia di Benevento (dati in tempo reale, 3 febbraio 2017, ora 1:55)

TERREMOTO OGGI IN CAMPANIA, SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DI BENEVENTO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi venerdì 3 febbraio 2017, inizia con una scossa di terremoto 2.2M rilevata alle 00:44 nella provincia di Benevento. L'epicentro è stato individuato a latitudine 41.22 e longitudine 14.86, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate Pietrelcina, Pago Veiano, Pesco Sannita, Paduli, San Giorgio La Molara, Fragneto l'Abate, Sant'Arcangelo Trimonte, Reino, Molinara, Buonalbergo, San Marco dei Cavoti, Casalbore, Benvento, Apice, Campolattaro, Montecalvo Irpino, Ponte e Casalduni, entro un raggio di 15 km dall'epicentro. Colpita alle 00:35 da un sisma di 3.3M la Turchia, nel settore occidentale. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 40.78 e longitudine 30.95, ipocentro a 9 km di profondità. Il punto colpito si trova inoltre a 19 km a Ducze e 171 km da Istanbul. Sette minuti prima il Paese era stato colpito dal un sisma di 3.3M nel settore orientale, a latitudine 38.69 e longitudine 38.09, ipoccentro a 2 km di profondità.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI 2.4M IN PROVINCIA DE L'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 FEBBRAIO 2017) - Nella serata di ieri, colpita la provincia di Perugia da un sisma di 2 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.8 e longitudine 13.2, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate Norcia, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Accumoli, Montegallo, Montemonaco, Preci, Cascia, Ussita, Visso, Acquasanta Terme, Amatrice e Cittareale. Alle 22:42 è stato rilevato invece un sisma di 2.4M in provincia de L'Aquila, a 13 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.58 e longitudine 13.26. Interessate Montereale, Amatrice, Capitignano, Cittareale, Campotosto, Borbona, Accumoli, Cagnano Amiterno, Barete, Posta, Pizzoli e Crognaleto. Alle 21:05 il Centro Nazionale INGV ha individuato una scossa di 2.1M in provincia di Rieti. Il punto colpito si trova a latitudine 42.66 e longitudine 13.28, ipocentro a 12 km di profondità. Coinvolte Amatrice, Accumoli, Cittareale, Arquata del Tronto, Campotosto, Montereale, Capitignano, Acquasanta Terme, Cortino e Borbona.

