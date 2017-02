TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse Lazio: Rieti, sisma M 3.0 ad Amatrice (Ingv, dati in tempo reale, 3 febbraio 2017, ora 16:10)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA M 3.0 IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 FEBBRAIO 2017, ORE 16:10) - Le scosse di terremoto oggi non sembrano arrestarsi nel centro Italia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha infatti rilevato vari sismi nelle regioni già colpite dal terremoto dello scorso 24 agosto e 26 e 30 ottobre. Dopo quelle di magnitudo anche oltre 4.0 sulla scala Richter avvenute stanotte nelle Marche, in provincia di Macerata, oggi sono state registrate scosse di terremoto anche nel Lazio. L'ultima sisma è stato rilevato dall'Ingv in provincia di Rieti alle ore 15:59:18. Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 sulla scala Richter, avvenuta con queste coordinate geografiche: latitudine 42.61, longitudine 13.28 e ipocentro a una profondità di 12 km. Il comune più vicino all'epicentro di questa scossa di terremoto, a 2 km di distanza, è Amatrice. Gli altri comuni che si trovano entro 20 km sono: Accumoli RI Campotosto AQ Cittareale RI Montereale AQ Capitignano AQ Borbona RI Arquata del Tronto AP Cagnano Amiterno AQ Crognaleto TE Posta RI Barete AQ Cortino TE Pizzoli AQ.

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA M 1.8 IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 FEBBRAIO 2017, ORE 15:35) - Anche la provincia di Rieti, oltre a quella di Macerata, ha fatto registrare varie scosse di terremoto oggi. Si tratta di uno sciame sismico di varia intensità sulla Scala Richter che è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Poco prima dell'ultima scossa di terremoto in provincia di Rieti, scossa di magnitudo 3.0, ne era stata rilevata un'altra di magnitudo inferiore, 1.8. Il terremoto è avvenuto alle ore 15:38:27 con queste coordinate geografiche: latitudine 42.6, longitudine 13.23 e ipocentro a una profondità di 12 km. Anche nel caso di questa scossa di terremoto Amatrice è stata la località più vicina, a 6 km, sall'epicentro del sisma. Gli altri comuni che si trovano in un raggio di 20 km dall'epicentro di questa scossa di terremoto sono: Cittareale RI Montereale AQ Accumoli RI Capitignano AQ Campotosto AQ Borbona RI Posta RI Cagnano Amiterno AQ Barete AQ Pizzoli AQ Arquata del Tronto AP.

