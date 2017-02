Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Terremoto, il Consigli dei Ministri vara gli aiuti (3 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LA RAGGI E LA POLIZZA A VITA - Nel giorno del suo interrogatorio tenuto dagli uomini della procura in una località segreta, Virginia Raggi, sindaco di Roma e attivista di spicco del M5S deve far fronte a un’altra devastante indiscrezione, quella che la vede beneficiaria di una polizza vita del valore di 30.000 euro. La polizza resa nota grazie ad un’indiscrezione giornalistica, sarebbe stata pagata da Salvatore Romeo, uomo che immediatamente dopo l’elezione del sindaco venne promosso a capo della segreteria del Campidoglio, promozione che di fatto gli raddoppio il già "corposo" stipendio. Se l’indiscrezione fosse confermata, la situazione penale della Raggi che per ora è indagata solamente per "abuso d’ufficio" potrebbe aggravarsi notevolmente, gli investigatori infatti stanno valutando di metterla sotto inchiesta, anche con una fattispecie di reato che implichi finanche la concussione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). PADOAN CONTRO L'UE - Non è piaciuto minimamente al ministro dell’economia Padoan il prevedibile commissariamento del nostro paese, da parte della troika finanziaria europea, un commissariamento che deriva dalla mancata ottemperanza del varo di una immediata "manovra aggiuntiva", e che di fatto innesca delle polemiche durissime con i contabili europei. Intervenendo oggi in Senato durante un audizione, il ministro ha sottolineato che la procedura scelta dall’UE è "una pericolosa limitazione della sovranità nazionale", e pur difendendo l’ultima manovra economica, ha assicurato di aver previsto le giuste correzioni per andare incontro alle misure richieste da Bruxelles. Le parole di Padoan non sembrano però impressionare gli esperti europei, che tramite alcune alti dirigenti hanno fatto sapere che si aspettavano molto di più dal nostro paese.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). TERREMOTO, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA GLI AIUTI - Con un decreto urgente, il consiglio dei ministri ha oggi varato quelli che dovrebbero essere gli aiuti, alle popolazioni investite dagli ultimi terremoti in centro Italia. L’esecutivo presieduto da Gentiloni e su proposta del Ministro Martina, ha infatti previsto un’esenzione fiscale totale della durata di 2 anni per gli abitanti di 134 comuni del "cratere tellurico", esenzione che sarà attiva per quasi tutte le tasse statali. Previsto inoltre uno stanziamento di 80 milioni di euro per aiutare le aziende che hanno subito danni in termini di "riduzione di capacità produttive", cosi come prevista la distribuzione di una carta acquisti, del valore di 200 euro, per i cittadini più indigenti. Soddisfazione è stata espressa dal premier in conferenza stampa, premier che ha sottolineato come il suo governo sia pronto a mettere in campo, se servono, risorse per oltre un miliardo di euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). FLUSSO MIGRATORIO NON PIÙ SOSTENIBILE - Importante affermazione del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che oggi a margine del suo incontro con il presidente della Libia Fayez al-Sarraj, ha affermato che la politica europea farà di tutto per chiudere la rotta migratoria, che dalla Libia porta all’Italia. Tusk ha evidenziato che la commissione è in grado di operare la chiusura del canale, sfruttato lo scorso anno da quasi 200.000 migranti, e per sottolineare le sue parole ha portato ad esempio un operazione analoga, effettuata nel mediterraneo orientale. L’altro esponente europeo ha assicurato che domani durante il vertice che si terrà a Malta, metterà al corrente della sua proposta i capi di governo degli altri stati membri, e al contempo si è detto sicuro di ricevere da essi, un appoggio pieno ed incondizionato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). JUVENTUS-INTER, SALE LA TENSIONE - Una partita che non è mai una partita "scontata", non per nulla è conosciuta come derby d’Italia. Questo è Juve – Inter in programma domenica allo Stadium dinanzi a 40.000 spettatori. Il match potrebbe di fatto dare un’accelerata alla fuga già corposa della Juventus, Juventus che nonostante una partita in meno comanda la classifica con quattro punti di vantaggio. Da parte sua la squadra di Pioli vuole dimenticare in fretta la sconfitta con la Lazio, una sconfitta che brucia particolarmente stante l’estromissione dalla coppa Italia. Allegri sembra intenzionato a confermare la Juve a trazione anteriore, con tutti i suoi tre attaccanti in campo, se cosi fosse probabilmente la partita ne guadagnerebbe sotto il punto di vista dello spettacolo. Arbitrerà Rizzoli, uno delle "giacchette nere" più in forma nell’ultima fase di campionato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA, NIENTE NUOVO STADIO PER I GIALLOROSSI - Pesante tegola quella che ha colpito la Roma calcio, società capitolina che puntava in tempi brevi a costruire un nuovo stadio. Oggi infatti alla dirigenza della società è stato comunicato, che il comune retto da Virginia Raggi reputa "non idoneo" il progetto redatto dagli architetti americani, che prevedeva la costruzione di un nuovo impianto a Tor Vergata. Gli uffici comunali hanno infatti riscontrato alcune criticità, inerenti soprattutto alla circolazione viaria della zona, e hanno manifestato un forte dissenso per il mancato recapito di alcuni atti ritenuti indispensabili. In tale contesto la prevista conferenza dei servizi è stata procrastinata al 3 marzo, data in cui gli architetti che curano il progetto dovrebbero presentare le opportune modifiche, in maniera tale da far cambiare idea agli uffici comunali, e ottenere un si che per il momento appare molto lontano.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). GIOVINAZZI DEBUTTA CON LA ROSSA - Un giorno da ricordare quello che oggi ha vissuto Antonio Giovinazzi, che per la prima volta si è accomodato sul volante di una Ferrari, per svolgere alcuni test "programmati" da tempo. Il pilota pugliese ha usato una macchina vecchia, la SF15-T del 2015, cosi come prevede il regolamento, ma ha potuto svolgere un lavoro di apprendimento, sulle tante funzionalità della macchina, fino adesso sconosciuta per lui. A fine sessione l’emozione nel giovane pilota pugliese era evidente, con lo stesso pilota ad evidenziare come la giornata di oggi sarà una delle poche, che rimarrà indelebilmente fissata nella sua memoria.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). BRUTTO INCIDENTE PER LA SCIATRICE JOHANNA SCHNARF - Una paurosa caduta quella che oggi ha interessato durante un allenamento la sciatrice azzurra Johanna Schnarf, che mentre stava provando una pista in Alto Adige ha perso il controllo degli sci, finendo rovinosamente sulle reti di protezione. Per la nostra atleta, convocata per i mondiali di categoria, adesso rassegna iridata in dubbio, alla Schnarf infatti immediatamente soccorsa, è stata diagnosticata una "importante" lussazione della spalla sinistra, lussazione che necessita almeno un paio di giorni di riposo assoluto. I tempi a questo punto sono veramente strettissimi, stante le prime prove cronometrate che sono in programma lunedì prossimo, ai giornalisti la 32enne di Valdaora ha dichiarato però che farà tutto il possibile, per non perdersi l’importante competizione.

© Riproduzione Riservata.