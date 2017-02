AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: continua la preoccupazione per il maltempo (ultime notizie in tempo reale, oggi 4 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 FEBBRAIO 2017). CONTINUA LA PREOCCUPAZIONE PER IL MALTEMPO - Anche nella giornata di oggi, sabato 4 febbraio 2017, sulle autostrade italiane continua la preoccupazione in merito al maltempo che potrebbe portare delle conseguenze anche in merito alla viabilità e al traffico. Durante la notte il sito istituzionale Autostrade.it ha segnalato raffiche di vento molto forte sull'A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola ovest. Sarà importante valutare anche la situazione in merito soprattutto a quello che accadrà lungo la giornata soprattutto sulla parte levante della Liguria e nella porzione nord ovest della Toscana dove ci saranno dei forti temporali e anche l'allerta meteo attiva. Sarà quindi importante per tutta la giornata andare a controllare il meteo prima di mettersi in viaggio per conoscere le condizioni delle varie autostrade che andremo ad affrontare. Attenzione poi al nord alla neve e quindi anche agli obblighi legati al portare le catene a bordo su alcuni tratti autostradali.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 FEBBRAIO 2017). LAVORI E TRAFFICO SULL'A14 ANCONA-PESCARA E PESCARA-BARI - La giornata di oggi, sabato 4 febbraio 2017, vivrà sicuramente di situazioni piuttosto incerte in merito al traffico sulle autostrade italiane. Questo anche per i lavori che dalla notte sono andati avanti fino a questa mattina sull'autostrada A14 Ancona-Pescara come indicato dal sito istituzionale Autostrade.it. Sono rimaste chiuse fino alle ore sei l'uscita e l'entrata San Benedetto del Tronto al km 311.7 direzione autostrada Milano-Napoli. Questo perchè sono stati effettuati dei lavori che hanno portato a traffico congestionato soprattutto per chi si muoveva prestissimo di mattina per andare a lavoro. Chiusa anche l'entrata Termoli Molise sempre sull'A14 ma Pescara-Bari al km 476.1 direzione Taranto. Situazioni che unite al maltempo di questi giorni hanno portato e non poche complicazioni alla viabilità ordinaria. Staremo a vedere se ci saranno altri problemi in merito anche durante il proseguimento della giornata.

