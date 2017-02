Allerta meteo/ Maltempo: piogge al Centrosud, allerta gialla su Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo (previsioni del tempo oggi, 4 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: ALLERTA GIALLA AL CENTROSUD (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Nuovo allerta meteo oggi per il maltempo previsto sulle regioni del centrosud. La Protezione civile nazionale ha infatti emanato un'allerta gialla sulla Liguria centrale e di levante, sulla Toscana settentrionale, sull’Emilia-Romagna occidentale, sulle Marche, sull’Umbria, sull’Abruzzo, sul Molise, su parte Lazio, sulla Campania, su parte della Basilicata e in Puglia sul basso Fortore. Secondo le previsioni del tempo le piogge sono attese oggi su Liguria, Toscana settentrionale, Lazio, Campania, Molise occidentale e Basilicata tirrenica. Previsti anche venti forti sud-occidentali, con rinforzi di burrasca, sulle aree montuose e pedemontane dell’Emilia-Romagna, su Toscana e Marche, in estensione a Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. I flussi che provengono dall'Altantico e che stanno interessando il nostro Paese continuano quindi a provocare piogge e temporali su varie regioni con conseguente disagi e possibili danni per il maltempo.

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: PIOGGE AL NORD E SUL TIRRENO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Sarà un weekend all'insegna del maltempo quello che inizia oggi. Le piogge più forti, secondo le previsioni del tempo di Meteo.it, sono attese al Nord e sulle regioni tirreniche. Dunque sull’Italia sta per arrivare una fase di pioggia e vento che coinvolgerà in particolare le regioni settentrionali e quelle tirreniche. Per quanto riguarda la giornata di oggi sono attese al mattino piogge sparse al Nordovest, sull'Emilia, Umbria, Sardegna occidentale e regioni tirreniche fino al nord della Calabria. Nel pomeriggio i temporali si abbatteranno anche su Liguria di Levante, Lombardia, Nordest, al Centro specie sul versante tirrenico, Campania e Sardegna. Prevista neve sulle Alpi al di sopra di 1000-1200 metri. Le temperature sono indicate senza grandi variazioni, in generale oltre la norma in Emilia Romagna e al Centrosud. Soffieranno venti di Libeccio da moderati a forti.

