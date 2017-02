BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO, TORINO E FIRENZE. DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 E 4 DIESEL: EMERGENZA SMOG, SCATTANO GLI STOP (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Blocco del traffico auto a Milano, Torino e Firenze: non migliora la qualità dell'aria e, quindi, si procede con il divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli. Oggi, sabato 4 febbraio, lo stop a Milano riguarda i veicoli Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel dalle 7.30 alle 19.30. I veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato non potranno circolare dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 18 alle 19.30. Sono entrate così in vigore le misure straordinarie di secondo livello del Protocollo regionale sulla qualità dell'aria con l'obiettivo di contrastare la crescita del livello delle polveri sottili. Il superamento del limite giornaliero di Pm10 è avvenuto per sette giorni consecutivi a Milano. Questo provvedimento sarà sospeso quando il livello di polveri sottili sarà inferiore al limite giornaliero per due giorni consecutivi. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche potrebbe ripulire l'area del capoluogo lombardo.

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO, TORINO E FIRENZE. DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 E 4 DIESEL: EMERGENZA SMOG, SCATTANO GLI STOP (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) -Emergenza smog a Torino, dove è scattato il blocco del traffico auto anche per i veicoli Euro 4 diesel. La concentrazione delle polveri sottili nell'aria ha superato per tre giorni consecutivi la soglia dei 100 microgrammi per metro cubo, quindi è scattato l'allarme "arancione" per la prima volta da quando sono entrate in vigore le misture antismog della Regione Piemonte e del sindaco Chiara Appendino. Il blocco del traffico auto durerà fino a lunedì: i veicoli destinati al trasporto delle persone non potranno circolare dalle 8 alle 19, quelli dedicati invece al trasporto merci dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Limitazioni previste per le circa 38mila automobili diesel Euro 3 e per le 65mila diesel Euro 4. Quindi, il 18% del parco auto che circola a Torino resterà fermo. Da oggi fino a mercoledì 8 febbraio, invece, è previsto il blocco del traffico auto a Firenze. Negli ultimi sette giorni il superamento del valore limite di Pm10 è avvenuto sei volte. Divieto di circolazione dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nei centri abitati per motocicli a due tempi Euro 1, autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per il trasporto merci. Il divieto di circolazione a Firenze non verrà sospeso se il meteo migliorerà.

