DELITTO GARLASCO / News, Alberto Stasi: il Dna sulle unghie di Chiara è confrontabile, esperta conferma tesi della difesa (Oggi, 4 febbraio 2017)

DELITTO GARLASCO NEWS, ALBERTO STASI: IL DNA TROVATO SOTTO LE UNGHIE DELLA VITTIMA RISULTA PERFETTAMENTE CONFRONTABILE, LA PAROLA DELL’ESPERTA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Nelle ultime settimane il giallo attorno al delitto di Garlasco nel quale perse la vita la 26enne Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto 2007, è stato caratterizzato da non poche polemiche. Tutto sembra ruotare attorno al Dna rinvenuto sulle unghie della vittima e che potrebbe ridare speranza ad Alberto Stasi, fidanzato di Chiara e condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il suo delitto. Per gli inquirenti, la magistratura e per la stessa famiglia Poggi non ci sarebbero dubbi sul fatto che il solo responsabile del delitto di Garlasco sia l'ex bocconiano ora in carcere. Eppure, la difesa del giovane avrebbe riscontrato un elemento importante e che potrebbe cambiare le carte in tavola. E' in questo contesto che torna il materiale genetico rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi e divenuto oggetto di dibattito: per l'accusa, quel Dna sarebbe degradato, quindi inutilizzabile. Diversa l'opinione della difesa di Alberto Stasi, per la quale non solo il Dna sarebbe confrontabile ma, stando alle analisi compiute nei mesi scorsi dai suoi consulenti, apparterrebbe con certezza ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi ed ora indagato a piede libero (come atto dovuto). Gli esperti, come ricorda il settimanale Giallo, dopo gli opportuni accertamenti avrebbero accertato come le tracce rinvenute sulle unghie della vittima fossero perfettamente coincidenti con il Dna di Sempio. A compiere il confronto giungendo a questa importante conclusione è stato il professor Pasquale Linarello, grande esperto nel campo, il quale alla stampa ribadì come quello ottenuto non avrebbe dovuto rappresentare un dato conclusivo, bensì il punto di partenza di nuove indagini che andrebbero estese ed integrate con altri elementi. Agli inquirenti, ora, capire se i dati emersi sul conto di Andrea Sempio siano da considerarsi validi e soprattutto come mai il suo Dna si trovava sulle unghie di Chiara Poggi e quale potrebbe essere il suo eventuale coinvolgimento nel delitto di Garlasco. In questo clima di polemica tra chi sostiene l'impossibilità di comparare le tracce rinvenute e chi invece appare certo del risultato ottenuto, si inserisce l'opinione di una terza esperta, la celebre genetista Marina Baldi, interpellata appositamente dal settimanale diretto da Andrea Biavardi. L'esperta ha commentato i risultati legati al Dna, punto cruciale dell'intero giallo, partendo da una premessa importante: la Baldi non sarebbe in alcun modo coinvolta con il caso né ha mai creduto che il processo a carico di Alberto Stasi si sia concluso con una sentenza ingiusta. Alla luce di ciò, tuttavia, la genetista ha commentato: "Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è ampiamente confrontabile: il profilo ricavato è valido per una comparazione". Una conclusione importante, la sua, in quanto andrebbe a smentire la tesi dell'accusa secondo la quale il Dna ricavato sarebbe corrotto e non sufficiente per poter essere sottoposto ad un confronto. La genetista ha voluto compiere un giudizio tecnico basato esclusivamente sui risultati legati al Dna ma in riferimento al caso di Garlasco ha voluto precisare: "Ritengo comunque che il processo per il delitto di Chiara ha già un suo colpevole con sentenza passata in giudicato e che deve quindi essere rispettata, basata su molti altri fatti che sono chiaramente spiegati nelle motivazioni per me del tutto condivisibili". Nonostante questo, però, Marina Baldi ha sottolineato allo stesso tempo come il profilo preso in esame non possa essere considerato non valido per la comparazione. A questo punto non resta che attendere lo sviluppo dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, in merito alla decisione della procura di Pavia che potrebbe quindi scegliere di eseguire ulteriori analisi.

