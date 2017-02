DON ANDREA CONTIN / Ultime notizie: possibile coinvolgimento di ragazze giovanissime, l'ex prete si rivolse a un cartomante? (Oggi, 4 febbraio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS, ALTRE RAGAZZE GIOVANISSIME COINVOLTE NELLO SCANDALO. RIVELAZIONI DI UN CARTOMANTE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Nuove ombre su Don Andrea Contin, l’ormai ex prete della parrocchia di San Lazzaro, finito al centro di uno scandalo a luci rosse di proporzioni imponenti e per il quale sono state avviate le procedure di sospensione a Divinis, come confermato dal vescovo Cipolla. L’ultima novità emersa dai giornali locali e confermata sia dalla trasmissione Pomeriggio 5 che dal settimanale Giallo, avrebbe a che fare con il presunto coinvolgimento di ragazze giovanissime, anche loro presenti negli incontri a luci rosse organizzati dall’ex Don del peccato. È questa l’ultima indiscrezione affiorata nell’ambito dell’inchiesta che vede il nome di Don Andrea Contin iscritto nel registro degli indagati per i reati di favoreggiamento della prostituzione e violenza privata. Dalla denuncia resa ai Carabinieri da una sua ex amante 49enne, sarebbe emerso uno scandalo di vaste proporzioni nel quale potrebbero essere implicati anche altri sacerdoti, oltre a Don Roberto Cavazzana. Finora 15 sarebbero le donne che avrebbero preso parte ai festini a luci rosse in canonica ma anche nei parcheggi per scambisti frequentati da don Contin, tutte di età compresa tra i 40 ed i 55 anni. Tra queste però, potrebbero essercene anche di giovanissime. Su tale indiscrezione al momento non sarebbero emersi altri dettagli ma una possibile conferma potrebbe giungere nei prossimi giorni, dall’analisi di cellulari, pc, tablet e altri supporti informatici sequestrati all’ex prete. Intanto, alla trasmissione Pomeriggio 5 nella giornata di ieri sarebbe intervenuto a sorpresa un cartomante il quale, in collegamento con la padrona di casa Barbara d’Urso avrebbe reso alcune rivelazioni esclusive. A sua detta, Don Andrea Contin si sarebbe rivolto a lui in due occasioni, presentandosi con un nome fittizio, e chiedendo se rischiava la galera e se lui avrebbe potuto aiutarlo ad evitare che ciò accadesse. Nel secondo incontro che il cartomante ha sostenuto di aver avuto con Don Contin, il quale avrebbe detto di chiamarsi Annibal, l’uomo lo avrebbe riconosciuto. Nel loro primo incontro, l’ex prete sarebbe apparso ai suoi occhi molto impaurito; nel corso del loro secondo consulto il cartomante gli avrebbe posto delle domande più intime: “Mi sorrideva e cercava di farmi domande che non c’entravano tanto con le donne”, ha sostenuto. In quella circostanza gli avrebbe anche chiesto un “preventivo” per un eventuale aiuto esoterico, ma il cartomante avrebbe preso tempo. In merito allo scandalo a luci rosse che lo vede oggi coinvolto, Don Andrea Contin avrebbe riferito al veggente che qualcuno lo avrebbe tradito, “qualcuno del suo stesso Clero”. La dichiarazione del cartomante resa spontaneamente alla trasmissione di Canale 5, ovviamente va presa con la giusta distanza in mancanza di opportune verifiche.

