Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto 4 febbraio: i numeri vincenti! (conc 15/2017, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 4 febbraio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 15esima attesa puntata di inizio settimana e inizio febbraio 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il quindicesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 15/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? Qualche shakerata di buona fortuna e una dose di fiducia sono quelle di cui avete bisogno, ora rilassatevi, giocatevi gli ultimi numeri se ancora non lo avete fatto e rilassatevi, prima della uscita normale al sabato sera potrebbe capitare qualcosa di inaspettato…

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto, di ritorno alla normalità ormai ad un mese dalle feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 15esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 128 turni, mentre sempre a Bari è uscito il 55 nascosto che era nascosto da 120 tornata, mentre a Roma manca il 5 da ben 113 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 97 e 93 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017): I RECORD DEL SUPER! - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 84.000.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte spettacolare delle vincite record.. Vola oltre i 115 milioni di euro la raccolta di gennaio 2017 di SuperEnalotto e SuperStar: un risultato ottenuto anche grazie al Jackpot da 84 milioni di euro, il più alto in palio in Europa e il settimo nella storia del concorso. Come riporta AgiPro, l’attuale premio del Superenalotto è pronto all’assalto della sesta posizione, i 95 milioni di euro vinti a Catania il 19 maggio del 2012. La sestina vincente manca dallo scorso 27 ottobre, quando a Vibo Valentia è stato centrato il 6 record da 165 milioni di euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 74 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 58 e 47 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 84 milioni di euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017): LA SMORFIA - Pronti per una nuova estrazione di Lotto e 10eLotto? I due giochi Sisal ritorneranno nelle case degli italiani grazie al concorso serale, che decreterà il nome dei vincitori. L'unico requisito essenziale per partecipare è ovviamente fare la nostra giocata, ma a volte è davvero difficile farsi venire in mente una combinazione che possa sembrarci fortunata. Ecco perché la nostra Rubrica è sempre a caccia di notizie fresche: cosa ci dirà oggi la smorfia napoletana? Voliamo fino in Cina per raccontare la storia di un uomo di Rizhao, che dopo un mese trascorso in bicicletta per tornare falla famiglia, ha scoperto di essersi diretto nella direzione opposta. Il lavoratore in questione aveva speso tutti i propri risparmi al gioco e non possedeva altro che una bicicletta per fare 1.900 km e tornare nella propria città natale. I poliziotti che lo hanno fermato, dopo avergli annunciato la triste notizia, hanno deciso di fare una colletta per pagargli il biglietto del treno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la bicicletta, 31, il viaggio, 39, il gioco, 19, la perdita, 25, e il denaro, 26. Come Numero Oro scegliamo invece la donazione, 3.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017): LE QUOTE - Il SuperEnalotto ci rivelerà nell'estrazione di oggi se il Jackpot avrà scelto oppure no un fortunello a cui concedersi. La certezza in mano a tutti i giocatori ed appassionati del gioco Sisal è di poter contare comunque su una delle quote secondarie che verranno messe in palio anche nell'appuntamento di oggi. Grazie all'ultimo concorso, nonostante la sestina non si sia mostrata e voli fino a 84 milioni di euro, un giocatore particolarmente fortunato di Milano è riuscito a realizzare un 5 da 175 mila euro, aggiudicandosi così anche il primo posto nella classifica delle vincite. Il 4+ ha premiato invece quattro giocatori con 34.774 euro a testa, contro i 2.695 euro abbinati al 3+ e distribuiti a 74 possessori dei tagliandi vincenti. Si prosegue con i 347,74 euro che il 4 ha destinato a 510 vincitori ed il premio del 3, pari a 26,95 euro, regalati a 19.868 giocatori. Chiudono i 5,10 euro del 2, registrato da 326.525 biglietti fortunati, mentre per le quote fisse del SuperStar si riprende con 100 euro per ciascuno dei 1.139 giocatori che hanno indovinato il 2+. 10 euro a testa invece per gli 8.529 vincitori che hanno centrato l'1+ e 5 euro per ognun dei 18.427 giocatori che hanno realizzato lo 0+.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Un nuovo giorno di concorsi per il SuperEnalotto e questo vuol dire una nuova possibilità di vincere il Jackpot. Il montepremi continua ad aumentare i milioni di euro messi in palio, raggiungendo quota 84. Una cifra importante ed è normale avere un po' di "ansia da prestazione", in visione di una possibile vincita. Come fare subito una prima spesa? Anche oggi la nostra Rubrica risponderà a questa domanda grazie al sostegno di KickStarter con cui oggi parleremo di disegno e stampa. XPlotter è molto di più di una normale stampante: racchiude il meglio della stampa moderna, abbinato ad un laser con un lato incisore e taglierino all'interno del dispositivo. XPlotter diventa così uno strumento facile ed accessibilee ad artigiani, produttori di disegni a mano libera, artisti di ogni genere. Il meccanismo è in grado di simulare gli effetti reali del disegno a mano e della scrittura e molto altro ancora. 56 giorni di tempo per prendere parte ad uno dei progetti più importanti del settore grafico. Ed ora? Numeri vincenti in arrivo, a fra pochissimo.

