FABIO DI LELLO: OMICIDIO VASTO, VEDOVO "GIUSTIZIERE". IL FRATELLO AI GENITORI DI ITALO D'ELISA: "CI UNIAMO AL VOSTRO DOLORE" (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Fabio Di Lello potrebbe essere interrogato oggi per l'omicidio di Italo D'Elisa, il giovane che sette mesi fa travolse e uccise sua moglie Roberta Smargiassi ad un incrocio. Finora non ci sono stati atti formali, perché è in corso l'attività di indagine dei carabinieri, ma l'uomo, che è detenuto nel carcere di Vasto, potrebbe essere accusato di omicidio volontario premeditato dalla procura. Quando è stato ucciso, Italo D'Elisa stava parlando al cellulare, quindi le parole che ha scambiato con Fabio Di Lello potrebbero essere state ascoltate da qualcuno. Il cellulare verrà identificato con l'acquisizione dei tabulati. Intanto i legali di Fabio Di Lello stanno definendo la linea difensiva: potrebbero scegliere il rito abbreviato per ottenere il terzo di pena scontato ed evitare così l'ergastolo. Finora la procura non ha rilevato attenuanti, ma siamo ancora all'inizio della battaglia legale. Il processo si preannuncia lungo e difficile. «Una tragedia nella tragedia, tre famiglie perbene rovinate. Ai genitori di Italo D'Elisa dico: noi ci siamo passati prima, ora ci uniamo al loro dolore» ha dichiarato il fratello di Fabio Di Lello, come riportato da La Repubblica.

FABIO DI LELLO: OMICIDIO VASTO, VEDOVO "GIUSTIZIERE". QUEL VIDEO CHE HA FOMENTATO IL SUO ODIO... (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Il video della morte della moglie Roberta Smargiassi aveva ossessionato Fabio Di Lello: alcuni suoi conoscenti e amici hanno fatto girare su WhatsApp una breve clip sull'incidente. Le immagini chiarivano la sua esatta dinamica e per questo Fabio Di Lello, il vedovo "giustiziere" continuava a chiedere il video: voleva vedere quel momento, quello del tremendo impatto. «Possibile che non facciano nulla a chi ha ucciso mia moglie?» chiedeva a tutti gli amici di Vasto, poi ha deciso di farsi giustizia da solo e di uccidere Italo D'Elisa, che aveva investito sua moglie Roberta. Ad un certo punto è circolata la voce che sua moglie Roberta non indossasse il casco quando è avvenuto l'incidente e lì forse, come riporta il Corriere della Sera, non ci ha visto più. Da quel video, dunque, è montata l'onda emotiva che ha contributo alla folle vendetta di Fabio Di Lello. Il video in questione è stato sequestrato dalla magistratura, che ne ha ovviamente bloccato la diffusione.

