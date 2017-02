Festa nazionale dello Sri Lanka/ Il Google Doodle per l'indipendenza dal dominio britannico (oggi, 4 febbraio 2017)

FESTA NAZIONALE DELLO SRI LANKA, IL GOOGLE DOODLE (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - In Sri Lanka si celebra oggi 4 febbraio la festa nazionale. E per la ricorrenza è stato pubblicato un Google Doodle ad hoc sul motore di ricerca visibile nel paese. L'isola dello Sri Lanka festeggia 69 anni di indipendenza dal dominio britannico. Precedentemente nota come Ceylon, lo Sri Lanka ha raggiunto l'autogoverno nel 1948, pur rimanendo un dominio britannico. Questo è continuato fino al 1972 quando il paese è diventato una repubblica ed è stata ribattezzata Sri Lanka. Il 4 febbraio è una data che viene osservata come festa nazionale. La celebrazione principale di solito avviene nella capitale Colombo, con balli, parate, e una cerimonia di alza bandiera e l'indirizzo nazionale dato dal presidente. Dato che la Festa nazionale dello Sri Lanka è sia un giorno per ricordare che per celebrare, il presidente osserva anche due minuti di silenzio in memoria di eroi nazionali, passati e presenti del paese. Nel Google Doodle scelto per la ricorrenza al posto della seconda 'o' della parola Google sventola la bandiera dello Sri Lanka.

