Francesco Pischedda / Poliziotto morto in tragico inseguimento: "Esempio di coraggio e abnegazione" (ultime notizie Oggi, 4 febbraio 2017)

FRANCESCO PISCHEDDA, POLIZIOTTO MORTO IN TRAGICO INSEGUIMENTO: "ESEMPIO DI CORAGGIO E ABNEGAZIONE" (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Il poliziotto Francesco Pischedda è morto due notti fa per le gravissime ferite riportate precipitando da un cavalcavia a Colico, in provincia di Lecco, nel corso di un inseguimento. L'agente è caduto durante la colluttazione con uno dei fuggitivi che non si erano fermati all'alt. Ieri si sono tenuti i funerali dell'agente scelto della Stradale, che era nato a Imperia ma viveva a Nuova Olonio, una frazione di Dubino, con la compagna e la figlia di nove mesi. I colleghi hanno letto un testo per ricordare la professionalità di Francesco Pischedda e per raccontare aneddoti simpatici che hanno caratterizzato gli anni di lavoro trascorsi insieme. «Angelo blu» così lo hanno chiamato i colleghi prima di salutarlo. Dolore e sgomento per la tragica fine del 28enne: lo ha espresso anche il questore di Lecco, Gabriella Ioppolo. Del caso ha parlato anche il capo della Polizia Franco Gabrielli: «Quanto accaduto questa notte a Lecco rappresenta l'ennesimo estremo sacrificio degli uomini e delle donne della Polizia di Stato versato per la garantire la sicurezza e il vivere civile dei nostri concittadini».

FRANCESCO PISCHEDDA, POLIZIOTTO MORTO IN TRAGICO INSEGUIMENTO: "SI FACCIA CHIAREZZA" (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'agente Francesco Pischedda anche il ministro dell'Interno, Marco Minniti (clicca qui per visualizzare il messaggio pubblicato sul sito del Viminale), e il segretario generale del sindacato Siulp, Felice Romano, che ha colto l'occasione per evidenziare le esigenze dei poliziotti: bisogna dotarli «di idonei strumenti, quali il taser o un banale spray al peperoncino, che potrebbero evitare colluttazioni o contatti con quanti usano violenza contro i poliziotti per sottrarsi all'identificazione o per garantirsi la fuga». Come riportato da Il Giorno, l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha espresso un augurio: «Si faccia presto chiarezza su quanto accaduto e che i responsabili paghino pesantemente per quanto successo». Il poliziotto Francesco Pischedda è, infatti, morto precipitando da un cavalcavia nel corso di un inseguimento.

