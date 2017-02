INCIDENTE CONCORDIA / Relitto in smontaggio, operaio schiacciato da valvola (Ultime notizie oggi, 4 febbraio 2017)

INCIDENTE CONCORDIA: UN OPERAIO E' RIMASTO SCHIACCIATO DURANTE LO SMONTAGGIO DEL RELITTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 FEBBRAIO 2017) - La Concordia fa registrare un altro incidente. Il relitto della nave da crociera è in smontaggio nel porto di Genova. Qui, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, un operaio è rimasto schiacciato da una valvola. L'uomo è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova: ha 40 anni ed è stato colpito da una grossa valvola che si è staccata dall'alloggiamento. L'operaio è stato estratto e soccorso dagli uomini della Guardia costiera e dai vigili del fuoco. Sulla Concordia c'era stato il 19 gennaio scorso un altro incidente causato da una fiamma ossidrica utilizzata da una squadra di operai: in quell'occasione non c'erano stati feriti. Poi il 21 e 23 gennaio scorso sul relitto sono scoppiati anche due incendi dolosi. Sugli incendi è stata aperta un'indagine della Procura e l'ipotesi è che siano stati causati da addetti di una ditta che potrebbe non avere avuto in appalto la rimozione del materiale del relitto. La Concordia è naufragata a largo dell'isola del Giglio il 13 gennaio del 2012: il naufragio ha provocato la morte di 32 persone.

