INCIDENTE STRADALE / Trecastelli: auto contro albero, ferita ragazza (Ultime notizie oggi, 4 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE TRECASTELLI: RAGAZZA SBANDA E FINISCE CONTRO ALBERO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale è avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Trecastelli, un comune in provincia di Ancona nelle Marche. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, l'incidente stradale è avvenuto verso le ore 5 a Senigallia strada Arceviese. Un'auto alla cui guida c'era una ragazza ha sbandato ed è finita contro un albero: la conducente è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell'auto da parte della ragazza che è finita fuori strada e ha urtato un albero a lato della carreggiata. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza alla ragazza e hanno messo in sicurezza l'auto. Il personale del 118 ha trasportato la ragazza al pronto soccorso di Senigallia. E' raccomandata sempre prudenza alla guida al fine di evitare un incidente stradale: il consiglio per gli automobilisti in viaggio è sempre quello di prestare attenzione alle norme del codice della strada, in particolare quelle relative ai limiti di velocità e alle distanze di sicurezza.

