PSN MANUTENZIONE OGGI / PlayStation news, polemiche tra i fan:"Sempre di sabato...". Ma il servizio risulta funzionante...(oggi, 4 febbraio 2017)

PSN MANUTENZIONE OGGI: PLAYSTATION NEWS, POLEMICHE TRA I FAN:"MA IL SERVIZIO RISULTA FUNZIONANTE..." (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - PSN inaccessibile per manutenzione oggi, 4 febbraio 2017. Il disservizio sta mandando al manicomio diversi giocatori del PlayStation Network, sorpresi di dover fare i conti con il messaggio che attesta l'irraggiungibilità dei server a causa di lavori. Già qualche giorno fa, dalle 3:30 alle 4:30 dell'1 febbraio, il PSN era stato oggetto di manutenzione da parte della Sony, ma l'anomalia è che analizzando lo stato del servizio di rete del Play Station Network, tutte le modalità risultano funzionare correttamente. Il bollino verde è ben visibile accanto alle sezioni Gestione Account, Giochi e Social Network, PlayStation Video, PlayStation Store e PlayStation Music. Un'incongruenza rispetto ai tanti problemi riscontrati e segnalati dagli utenti della console Sony: l'azienda giapponese interverrà per fare chiarezza sulla questione?

PSN MANUTENZIONE OGGI: PLAYSTATION NEWS, POLEMICHE TRA I FAN:"SEMPRE DI SABATO..." (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) -Manutenzione oggi per PSN, il PlayStation Network utilizzato da milioni di videogiocatori per divertirsi in rete attraverso la propria console. Le proteste dei fan si riversano tutte sulla pagina Facebook di PlayStation Italia, dove diversi giocatori lamentano in particolare che i server siano inutilizzabili proprio di sabato, il giorno della settimana dove solitamente si ha pià tempo per divertirsi:"É iniziato il weekend ed è già la terza volta che il PSN va in manutenzione. Sembra fatto apposta". In un primo momento, stando alle segnalazioni di alcuni utenti, che dicevano di avere accesso a PSN, sembrava che il disservizio non riguardasse tutti, ma la motivazione è arrivata da un giocatore, che ha spiegato:"Chi era online rimane online, ma se accendi ora non entra. Mio fratello sta giocando tranquillamente perché è entrato prima della manutenzione". Le proteste dei fan sembrano lontane dal dirsi esaurite...

