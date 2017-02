SELLA NEVEA/ Slavina oggi, Friuli Venezia Giulia: valanga all'altezza del rifugio Gilberti, 8 escursionisti travolti (ultime notizie, 4 febbraio 2017)

SELLA NEVEA SLAVINA, FRIULI VENEZIA GIULIA: VALANGA ALL'ALTEZZA DEL RIFUGIO GILBERTI, 8 ESCURSIONISTI TRAVOLTI (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Una slavina a Sella Nevea, in Friuli Venezia Giulia, ha travolto 8 escursionisti all'altezza dei rifugio Gilberti, nella zona Funiforn. Dopo quella dell'hotel Rigopiano, una nuova valanga torna a fare capolino nella cronaca italiana, con gli sfortunati scialpinisti che a detta dell'Ansa sarebbero stati travolti in mattinata dalla massa di neve. Sei di questi sarebbero rimasti illesi, mentre altri due hanno riportato le conseguenze peggiori: uno, colpito in maniera parziale, avrebbe subito delle ferite ad una gamba, mentre il secondo verserebbe attualmente in gravi condizioni e, dopo essere stato estratto dalla neve, sarebbe stato sottoposto a rianimazione dagli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia, in attesa dell'arrivo dell'elicottero del 118 che lo dovrebbe portare a valle. La prima telefonata di richiesta di soccorsi è giunta alla centrale operativa del 118 intorno alle 11:45: secondo la ricostruzione fornita dall'Ansa, gli escursionisti erano saliti in maniera autonoma lungo un percorso classico, ma fiancheggiando le piste di sci, chiuse per la scarsità di neve. Nei pressi di una zona rocciosa a Sella Nevea sarebbero stati raggiunti della slavina.

© Riproduzione Riservata.