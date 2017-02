ALBERICO LEMME, LA DIETA / Convocato dall’Ordine dei Farmacisti: “io vado avanti” (Domenica Live, oggi 5 febbraio 2017)

ALBERICO LEMME, LA DIETA: PRONTO UN ALTRO “SHOW” DA BARBARA D’URSO? (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Alberico Lemme torna in tv: praticamente ormai ospite fisso della trasmissione di Barbara D’Urso, Domenica Live, divenendo un “fenomeno” ormai irrinunciabile per il pomeriggio della domenica di molti italiani. Il presunto dottor Lemme, in realtà farmacista, è stato convocato lunedì scorso dall’Ordine dei Farmacisti che per comprendere se vi siano gli estremi per una radiazione, ovviamente per quanto concerne la famosa dieta-Lemme, con l’accademia e i vari cadetti che continuano nel professare il “sistema” della dieta anti-convenzionali. Questa la sua missione, ribadita anche oggi sui social prima dell’iniizo della trasmissione: «Stimolerò il cervello umano affinché prenda coscienza di cosa sta succedendo. Ci saranno stimoli cerebrali diretti ed indiretti: non potete perdere la trasmissione. Il sistema si sta ribellando, mi vuole fermare a tutti i costi, ma ha sottovalutato che oltre ad essere un genio sono, anche, uno stratega». Pronti dunque ad un altro show in studio con i vari ospiti inviperiti ormai contro il provocatore pugliese ma residente a Desio?

ALBERICO LEMME, LA DIETA: “IO VADO AVANTI” (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Alberico Lemme e la dieta dello scandalo: sette giorni fa oggetto del dibattito erano state le polemiche seguite all’intervento di Lemme in una scuola, in cui il farmacista ha di nuovo insultato le donne, definendole “teste di donna” e affermando che il cervello femminile è “inferiore” a quello maschile. Contestate pure le sue dichiarazioni su anoressia e bulimia che, secondo Lemme, si potrebbero curare solo con il cibo. All'Ordine, ora la "sentenza" che verrà svelata pubblicamente quest’oggi durante Domenica Live. Anche oggi tra l’altro, esattamente come una settimana fa, Alberico Lemme ha voluto raccontare tutto il suo impegno che non si ferma neanche avanti all’Ordine, «Non si può fermare il vento con le mani, il sistema si ribella, mi vuol fermare, ormai è palese» ha scritto Lemme prima di entrare nello studio di Domenica Live».

