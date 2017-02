ANGELUS / Video, Papa Francesco: “cristiani siano il sale della terra con le opere buone” (oggi, 5 febbraio 2017)

ANGELUS DI PAPA FRANCESCO DEL 5 FEBBRAIO 2017: LE PAROLE E IL VIDEO - Questa domenica cinque Febbraio Papa Francesco ha celebrato, come di consueto, l'Angelus ai fedeli venuti da tutto il mondo per incontrarlo ed ascoltarlo. Papa Francesco inizia parlando del brano liturgico che il vangelo ci propone oggi ossia il famoso Discorso della montagna tratto dal vangelo secondo Matteo. Qui l'evangelista utilizza le metafore del sale e della luce per indicare l'attività degli apostoli, il loro compito di portare Cristo tra la gente. Sono parole dirette a tutti gli apostoli di allora ma molto attuali anche nel presente perché sono riferite anche a noi che oggi, da cristiani, siamo chiamati a farci portavoce della parola di Cristo e del suo messaggio di vita eterna. Noi, dice Papa Francesco, dobbiamo essere riflesso della luce di Cristo attraverso non le parole ma soprattutto tramite le nostre opere buone, è solo tramite quelle che daremo testimonianza di Dio alla gente. E' il nostro comportamento, nel bene e nel male, che lascia un segno nelle persone. La luce di Cristo va portata quindi attraverso le opere buone e in questo modo la luce della nostra fede si rinforza, invece questa luce viene meno se non alimenta con le opere di carità. Noi dobbiamo essere il sale della terra e questa metafora è significativa perché il sale è sia l'elemento che da sapore al cibo però è anche un elemento che permette di conservare il cibo e di non farlo guastare.

Ecco perché noi abbiamo il compito di tenere lontani i germi inquinanti dell'egoismo, dell'invidia e della maldicenza che rovinano il tessuto della comunità che deve invece risplendere per bontà e riconciliazione. Noi per primi dobbiamo liberarci dagli elementi corruttori, da tutti quegli elementi mondani che ci allontanano da Cristo, e questa è una purificazione che va fatta tutti i giorni per rigenerare la realtà umana nello spirito del vangelo e nella parola di Dio. Per far ciò dobbiamo invocare l'aiuto della vergine Maria che ci aiuti ad ottenere la purificazione del Signore e ci permetta così di esser il sale della terra e la luce del giorno.Papa Francesco inoltre ci ricorda che oggi in Italia si celebra la giornata per la vita sul tema 'donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta'. Pertanto il Papa invita alla preghiera per tutti gli uomini di chiesa e non, affinché con coraggio perseguano un'azione educativa in favore della vita umana perché ogni vita è sacra e pertanto va rispettata, amata e protetta. Papa Francesco chiede una preghiera particolare per i bambini che in pericolo di interruzione di gravidanza ed anche per chi invece si trova in prossimità della fine della vita, due momenti molto differenti del ciclo vitale ma entrambi delicati e bisognosi di attenzione e amore. Nessuno deve essere lasciato solo e l'amore deve difendere il senso della vita e, come diceva Santa Teresa di Calcutta, ricordiamo che ' la vita è bellezza, amala...la vita è vita, difendila'. Papa Francesco conclude salutando e ringraziando tutti coloro che lavorano per la vita e per la formazione delle nuove generazioni, l'obiettivo è quello di dare vita ad una generazione che riesca poi a formare una società accogliente e degna per ogni persona, senza distinzione.

