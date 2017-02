Blocco traffico auto Firenze, Milano e Torino/ Stop circolazione Euro 3 e 4 diesel: ancora divieti nonostante la pioggia (Oggi, 5 febbraio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO, TORINO E FIRENZE. DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 E 4 DIESEL: TORINO, STOP FINO A DOMANI (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Mentre a Milano il blocco traffico auto è scattato ieri sabato 4 febbraio senza la previsione di una data di termine allo stop alla circolazione, a Torino le disposizioni per i mezzi più inquinanti sono differenti. A Milano, dopo sette giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di Pm10 di 70 microgrammi per metro cubo, sono entrate in vigore le misure straordinarie di secondo livello previste dal "Protocollo regionale sulla qualità dell'aria". Il blocco traffico auto a Milano prevede da ieri lo stop ai veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3 diesel dalle ore 7.30 alle ore 19.30 anche nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi. I veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato non potranno circolare dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 18 alle 19.30. Il divieto di circolazione è iniziato sempre ieri anche a Torino ma andrà avanti solo oggi e domani. Il blocco traffico auto a Torino prevede il divieto di circolazione Euro 4 diesel. Sul sito del Comune si legge che, a seguito delle rilevazioni Arpa, in merito alla concentrazione di pm10 nell'aria, i veicoli diesel Euro 0,1,2,3,4 e benzina/gpl/Metano Euro 0 non potranno circolare (dalle 8 alle 19 per trasporto persone e dalle 8,30-14 e 16-19 per trasporto merci). L'amministrazione comunica inoltre che "anche se il cruscotto regionale segnala un livello differente, per la Città di Torino verrà applicato il livello arancio".

CLICCA QUI PER LEGGERE I DETTAGLI

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO, TORINO E FIRENZE. DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 E 4 DIESEL: FIRENZE, STOP FINO A MERCOLEDI' 8 (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Cinque giorni di blocco traffico auto sono stati disposti a Firenze per i livelli di inquinamento che hanno superato i limiti. Da ieri sabato 4 a mercoledì 8 febbraio sono scattate le ordinanze di stop alla circolazione per determinate categorie di veicoli non solo nel Comune di Firenze ma anche nei Comuni dell' "agglomerato urbano": Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli. I provvedimenti dureranno cinque giorni e non si interromperanno se il meteo migliorerà. Il blocco traffico auto è previsto dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nei centri abitati per le seguenti categorie di veicoli: motocicli a 2 tempi Euro 1; autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per il trasporto merci. Prescritto anche il divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento, e la riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.

CLICCA QUI PER LEGGERE QUALI SONO I VEICOLI ESONERATI

© Riproduzione Riservata.