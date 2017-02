FABIO DI LELLO: OMICIDIO DI VASTO, VEDOVO "GIUSTIZIERE" DI ITALO D'ELISA. LUNEDÌ INCIDENTE PROBATORIO, C'È UN COMPLICE? (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Si aprirà una settimana chiave domani per fare chiarezza sull'omicidio di Vasto e in particolare sull'eventualità che qualcuno abbia informato Fabio Di Lello sulla presenza di Italo D'Elisa al Drink Bar. Il sostituto procuratore della Repubblica, Gabriella De Lucia, ha chiesto l'incidente probatorio per verificare le telefonate fatte e ricevute dal cellulare e per documentare traffico e contenuti del pc della vittima: come riportato da Abruzzoweb, si terrà a Vasto lunedì a mezzogiorno. Pompeo Del Re, avvocato della famiglia di Italo D'Elisa, ha spiegato che potrebbe esserci stato «un complice che ha segnalato gli spostamenti del povero Italo». In questa fase investigativa verrà, dunque, nominato un tecnico per assisterlo. Qualcuno, dunque, ha aiutato Fabio Di Lello nella sua drammatica vendetta, rivelandogli dove fosse Italo D'Elisa? Questo è uno dei tanti aspetti su cui bisogna fare luce.

FABIO DI LELLO: OMICIDIO DI VASTO, VEDOVO "GIUSTIZIERE" DI ITALO D'ELISA. LE ULTIME BATTUTE PRIMA DEGLI SPARI (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Si sono tenuti ieri i funerali di Italo D'Elisa, il ragazzo ucciso a colpi di pistola da Fabio Di Lello perché aveva investito la moglie Roberta Smargiassi. Alla cerimonia funebre di Vasto hanno partecipato centinaia di persone, che sono state ammonite dal parroco, don Antonio Totaro: «Queste morti riportino nella nostra comunità un po' di serenità. Basta con i social media. Dobbiamo tornare a parlare tra di noi. Senza conoscere abbiamo condannato». Nella mattinata di ieri, invece, la Procura ha formalizzato l'accusa di omicidio volontario premeditato. Sono emerse anche le ultime battute che si sono scambiati Fabio Di Lello e Italo D'Elisa all'esterno del Drink Bar: «Hai ancora il coraggio di farti vedere in giro?» avrebbe esordito il vedovo "giustiziere". «Lasciami stare, non puoi farmi nulla» la replica della vittima prima di essere raggiunta da tre colpi di pistola. Questo scambio di battute è stato riferito da un testimone, come riportato da Il Messaggero.

