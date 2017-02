INCIDENTE STRADALE / Guidonia (Roma), 4 giovani morti dopo schianto contro un albero (oggi, 5 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE A GUIDONIA, ROMA: 4 GIOVANI MORTI NELLA NOTTE - Brutto e gravissimo incidente stradale ha purtroppo portato alla morte 4 giovanissimi ragazzi a Guidonia, in provincia di Roma: nella notte appena passata, i 4 viaggiavano sulla loro auto che ad un certo punto, ancora per cause da scoprire, è sbandata andata a schiantarsi a forte velocità contro un albero. Le vittime sono due ragazzi e due ragazze, di cui tre 18enni e un 17enne; purtroppo l’intervento di Vigili del Fuoco, Ambulanze e Polizia non è servito per salvare la vita ai 4 giovani, incastrati nelle lamiere e tirati fuori solo dopo molte ore di lavori delle forze dell’ordine. Il tratto di via Tiburtina dove si è verificato lo schianto è stato chiuso al traffico fino al termine delle operazioni, come riporta l’Anas. Ennesimo incidente mortale in queste prime settimane di 2017, con la città di Roma che questa notte ha visto altri due gravi incidenti purtroppo ancora con una vittima.

INCIDENTE STRADALE ROMA: ALTRI DUE GRAVI SCHIANTI SEMPRE NELLA CAPITALE - Non solo Guidonia infatti, nella notte appena passata un altro incidente stradale ha provocato una vittima, un altro ragazzo giovane di 28 anni deceduto sul colpo in Corso Vittorio Emanuele, nel centro di Roma Capitale. Nello scontro, avvenuto intorno alle 5.40, sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è un ragazzo di 28 anni deceduto sul colpo. Chiuso il tratto di Corso Vittorio da piazza S.Andrea della Valle a Via Acciaioli; come invece riporta l’Ansa questa mattina, viene segnalato un terzo incidente stradale sempre a Roma, capitale purtroppo anche delle sventure del sabato sera. coinvolte due ragazze che viaggiavano a bordo di un'auto e che sono rimaste ferite: è accaduto intorno alle 6.40 sulla tangenziale est, all'altezza dell'uscita Salaria in direzione stadio. Una ragazza è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I, l'altra ricoverata al Gemelli in prognosi riservata.

