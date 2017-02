LUCA SCATÀ / Uccise il terrorista Anis Amri: poliziotto trasferito in una sede segreta (Ultime notizie oggi, 5 febbraio 2017)

LUCA SCATÀ, IL POLIZIOTTO CHE UCCISE ANIS AMRI TRASFERITO IN UNA SEDE SEGRETA. CON LUI ANCHE CRISTIAN MOVIO (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Il nome di Luca Scatà, circa un mese e mezzo fa era salito agli onori della cronaca per aver ucciso Anis Amri. Il giovane poliziotto 29enne originario di Canicattini Bagni e in prova presso il commissariato di Sesto San Giovanni (Milano), la notte dello scorso 23 dicembre uccise il terrorista della strage ai mercatini di Berlino, in fuga nel nostro Paese. Il suo nome ed il volto erano stati resi noti il giorno seguente al blitz dal ministero dell'Interno Minniti e questo aveva scaturito non poche polemiche in merito al tema sicurezza e alla necessità di rivelare l’identità dell’agente che aveva fermato la fuga del pericoloso attentatore. Oggi, il quotidiano Repubblica.it informa del trasferimento di Luca Scatà in una destinazione tenuta segreta, ben lontana dai riflettori per chiari motivi di sicurezza, i medesimi che un mese e mezzo fa furono contestati in seguito alla diffusione delle sue generalità. Quello di Scatà non fu il solo nome emerso dall'importante operazione dello scorso 23 dicembre e che portò al fermo ed alla successiva uccisione di Anis Amri in quanto, insieme al giovane poliziotto siciliano vi era anche il collega di pattuglia Cristian Movio. Quest’ultimo si era avvicinato al terrorista e nel corso dello scontro a fuoco era rimasto ferito a una spalla. Anche per lui, il quale risulta ancora in convalescenza, è stato stabilito il medesimo provvedimento che prevedrà il trasferimento in una sede non resa nota. L'ordine di trasferimento per entrambi gli agenti arriva direttamente dal Viminale. Scatà e Movio, oltre ad essere trasferiti in una sede segreta sono anche stati destinati ad un nuovo incarico. Il trasferimento, secondo quanto spiegato dalla questura, può essere definito "il riconoscimento per un'azione straordinaria", deciso sulla base delle loro "legittime aspirazioni".

© Riproduzione Riservata.