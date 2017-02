MENINGITE / News, La Spezia: barista 25enne in condizioni gravissime (Ultime notizie oggi, 5 febbraio 2017)

MENINGITE, NEWS: NUOVO CASO A LA SPEZIA: GIOVANE 25ENNE IN CONDIZIONI DISPERATE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Ancora emergenza meningite nel nostro Paese. L'ultimo caso è stato registrato a La Spezia, dove dallo scorso venerdì mattina è ricoverato presso l'ospedale Sant'Andrea un giovane barista e studente di appena 25 anni. La diagnosi stabilita dai sanitari è drammatica: meningococcica con sepsi. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute rese note dall'agenzia di stampa Ansa lascerebbero poche speranze. La situazione del giovane, infatti, si è andata aggravando con il passare delle ore e al momento sarebbe gravissima. Nella mattinata di oggi sono state effettuati nuovi accertamenti da parte dei sanitari del nosocomio e dopo aver sottoposto il 25enne spezzino ad un ulteriore encefalogramma, la valutazione neurologica ha riservato un risultato di netto peggioramento, come rivelato dalla Asl 5. Dopo la segnalazione del caso, molte persone sono state sottoposte a profilassi antibiotica. Questa mattina erano una ottantina i giovani che hanno fatto la fila presso l'ufficio igiene della Asl di La Spezia, anche se la profilassi è stata prescritta solo a 12 soggetti, ovvero coloro che hanno avuto contatti stretti con il barista 25enne e i frequentatori del locale presso il quale lavora. L'episodio ovviamente ha creato una vera e propria psicosi, ma su questo punto sono intervenute le istituzioni tentando, per quanto possibile, di tranquillizzare le persone che si sono rivolte alla Asl e alla Regione. La paura è tale che nella sola giornata di ieri sono state oltre 300 le persone che si sono rivolte alla Asl la quale ha riscontrato non poche difficoltà nel reperire il farmaco necessario, al punto da indirizzare nelle farmacie alcuni dei richiedenti. A tal proposito, è stato confermato che il locale nel quale lavorava il 25enne può essere frequentato senza alcun timore.

