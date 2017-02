TERREMOTO OGGI/ INGV, ultime scosse Umbria: sisma di 2.2M in provincia di Perugia (dati in tempo reale, 5 febbraio 2017, ora 1:20)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA: SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 5 FEBBRAIO 2017) - Alle 00:24 il sismografo del Centro Nazionale terremoti ha rilevato un sisma di 2.2M in provincia di Perugia. L'ipocentro è stato individuato a 12 km di profondità, epicentro a latitudine 42.72 e longitudine 13.12. Interessate Cascia, Norcia, Accumoli, Cittareale, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Arquata del Tronto, Amatrice, Preci e Castelsantangelo sul Nera. Alle 23:37 ha tremato invece la provincia dell'Aquila a causa di una scossa di 2.9M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.5 e longitudine 13.28, ipocentro a 14 km di profondità. Interessate Capitignano, Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Campotosto, Borbona, Amatrice, Scoppito, Posta, Cittareale, Crognaleto, Antrodoco, Micigliano e L'Aquila. Qualche ora prima la provincia era stata raggiunta da una scossa di 2.0M, rilevata a 12 km di profondità.

TERREMOTO OGGI IN NUOVA ZELANDA, SCOSSA DI 4.8M NELLE ISOLE KERMADEC (DATI INGV IN TEMPO REALE, 5 FEBBRAIO 2017) - Scossa di 4.2M nel Kyrgyzstan alle 23:26, rilevata a 50 km di profondità. Le altre coordinate geografiche sono latitudine 39.50 e longitudine 73.55. Il punto colpito si trova a 129 km da Osh e 384 da Bishkek. Alle 23:25 è stata rilevata una scossa di 4.8M alle Isole Kermadec, in Nuova Zelanda. Il punto colpito è stato individuato a latitudine 30.17 e longitudine 177.61, ipocentro a 10 km di profondità. Secondo il Centro d'Informazione Nazionale Terremoti di Golden, negli USA, l'epicentro si trova a 974 km da Whangarei e 1030 km da Nuku'alofa, nel Tonga. Alle 22:40 colpita Puero Rico. Un sisma di 3.2 gradi della Scala Richter è stato individuato a latitudine 18.83 e longitudine 65.18, ipocentro a 59 km di profondità. Il sismografo dell'Università di Puerto Rico a Mayaguez, negli USA, ha rilevato l'epicentro a 60 km da Culebra, nella regione di Puerto Rico ed altrettanti da Charlotte Amalie, nelle Isole Vergini.

