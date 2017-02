ALLERTA METEO / Raffiche di neve al nord, temporali sulla costa tirrenica (previsioni del tempo oggi, 6 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CONTINUE RAFFICHE DI NEVE SU TUTTO IL NORD (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Scatta per la giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, l'allarme neve su tutto il nostro paese. L'allerta scatta su tutto l'arco delle Alpi nel settentrione dell'Italia. Si parte dalla mattina dove, nonostante le temperature non siano da nessuna parte sotto allo zero, troviamo raffiche su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio la situazione andrà in un lieve miglioramento, con la neve che si vedrà solo su Valle d'Aosta, alta Lombardia e basso Trentino Alto Adige. Le temperature minime della giornata le troveremo a Torino dove farà due gradi di mattina e ad Aosta e Milano dove nello stesso orario di gradi invece ne troveremo tre. Le massime invece saranno a Palermo dove ci saranno tredici gradi così come a Roma. A sorpresa saranno diverse le città dove si supereranno gli undici gradi di Catania, spesso seconda in questa particolare classifica. Avremo infatti dodici gradi a Firenze, Ancona, Napoli, Perugia e Bari.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: MALTEMPO IN TUTTA ITALIA, TEMPORALI SULLA COSTA TIRRENICA (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, sarà contraddistinta dalle precipitazioni. Ci sarà infatti pioggia su tutto il nostro paese con dei fortissimi temporali che andranno a colpire soprattutto la costa tirrenica. Fin dalle prime ore del mattino vedremo infatti delle piogge molto violente concentrate soprattutto tra la Toscana e la Campania che porteranno quindi anche a un leggero abbassamento delle temperature che comunque non dovrebbero essere sotto lo zero in nessuna città italiana. Nella mattina comunque dove non ci saranno dei temporali pioverà con comunque buona intensità. I temporali poi si sposteranno nel pomeriggio sulla costiera adriatica e anche sul centro sud. Vedremo forti scariche di pioggia anche sulle isole Sicilia e Sardegna dove la temperatura scenderà rispetto al caldo mite degli scorsi giorni. Bisognerà fare molta attenzione anche ai venti che tireranno da sud verso nord sull'Adriatico e da nord verso sud sul Tirreno.

