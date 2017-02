AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: maltempo in tutta Italia, paura per il vento (ultime notizie in tempo reale, oggi 6 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 FEBBRAIO 2017). CRESCE IL PROBLEMA DEL VENTO FORTE - Nella giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, l'Italia sarà colpita dal maltempo e questo ci porterà a fare delle considerazioni molto importanti anche per quanto riguarda la viabilità. Nella notte il sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, ha voluto specificare l'allerta vento forte su diversi tratti autostradali. Si parte dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Voltri e il bivio A10/fine Complanare Savona per passare alla A12 Genova-Livorno con vento forte tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi. E' questo un tratto autostradale con moltissimi sottopassaggi e bisognerà quindi fare molta attenzione e rallentare all'uscita da questi per evitare che la macchina possa rischiare di sbandare. Problemi anche al sud con il vento che tira forte sull'A14 Pescara-Bari tra Val di Sangro e Poggio Imperiale oltre che sull'A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola ovest. Le previsioni del tempo ci informano che il vento tirerà da nord verso sud sul lato tirrenico e da sud verso nord invece su quello adriatico.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 FEBBRAIO 2017). EMERGENZA NEVE AL NORD E OBBLIGO CATENE A BORDO - La situazione del meteo preoccupa l'Italia per la giornata di oggi lunedì 6 febbraio 2017. Infatti sul nord del nostro paese si abbatteranno forti raffiche di neve dalla Valle d'Aosta fino al Friuli Venezia Giulia passando per Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. L'allerta è prevista soprattutto per la mattina, perchè la situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio. E' per questo che in molti tratti autostradali sarà obbligatorio munirsi di catene da neve a bordo perchè potrebbero essere necessarie. Chi non dovesse farlo andrebbe poi incontro anche a pesanti sanzioni pecuniarie. Attenzione poi ai tratti dove invece sarà importante equipaggiare le catene per andare avanti nella neve. Non solo pericolo neve per la viabilità, ma anche il ghiaccio la farà purtroppo da protagonista rendendo il fondo della strada molto scivoloso soprattutto al nord. Sarà per questo necessario controllare sempre la pressione delle gomme e assicurarsi che non siano troppo usurate se si dovesse decidere soprattutto di intraprendere un viaggio abbastanza importante.

