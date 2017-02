BLOCCO TRAFFICO AUTO FIRENZE E TORINO / Stop circolazione Euro 3 e 4 diesel: Milano ritorna alla normalità (Oggi 6 febbraio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO E FIRENZE. MILANO TORNA ALLA NORMALITÀ (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Mentre a Torino e Firenze resta ancora per oggi il blocco traffico auto per i limiti ancora altissimi di inquinamento nell’aria, la settimana che si apre su Milano porta la lieta novità per tutti gli automobilisti della città meneghina. Da lunedì 6 febbraio, infatti, tutte le auto potranno tornare a circolare tranquillamente nella città meneghina e in tutti i comuni in cui sabato erano entrate in vigore le misure anti smog di secondo livello previste dal “Protocollo aria”. Addio dunque stop circolazione che aveva interessato gli ultimi tre giorni della passata settimana e ancora più indietro di inizio 2017. La pioggia e il maltempo trascorso in queste ultime 48 ore hanno finalmente fatto abbassare i livelli di Pm10 presenti nell’aria: per questo motivo a partire da questa mattina il Comune di Milano ha sospeso immediatamente tutti i provvedimenti anti-smog sia di primo che di secondo livello. In pratica, da oggi e per i prossimi giorni non ci saranno limiti per gli automobilisti milanesi e per loro vetture. Ieri l’ultima giornata di blocco con lo stop ai veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3 diesel dalle ore 7.30 alle ore 19.30: da oggi si torna invece alla normalità.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO E FIRENZE. TUTTE LE MISURE DI GIORNATA (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Anche per la giornata di oggi sono attivi a Firenze e Torino le misure del blocco traffico auto in centro città e nelle immediata periferia. La pioggia non ha purtroppo contribuito ad abbassare gli eccessivi livelli di Pm10 nell’aria delle grandi città di Piemonte e Toscana: il blocco traffico auto a Torino prevede il divieto di circolazione Euro 4 diesel. Sul sito del Comune si legge che, a seguito delle rilevazioni Arpa, in merito alla concentrazione di pm10 nell'aria, i veicoli diesel Euro 0,1,2,3,4 e benzina/gpl/Metano Euro 0 non potranno circolare (dalle 8 alle 19 per trasporto persone e dalle 8,30-14 e 16-19 per trasporto merci). Da sabato 4 a mercoledì 8 febbraio invece sono scattate le ordinanze di stop alla circolazione per determinate categorie di veicoli non solo nel Comune di Firenze ma anche nei Comuni dell' "agglomerato urbano": Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli. I provvedimenti dureranno cinque giorni e non si interromperanno se il meteo migliorerà. Il blocco traffico auto è previsto dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nei centri abitati per le seguenti categorie di veicoli: motocicli a 2 tempi Euro 1; autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per il trasporto merci. Prescritto anche il divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento, e la riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.

© Riproduzione Riservata.