DELITTO GARLASCO / News, Andrea Sempio: l'inizio dell'incubo e le sue parole su Alberto Stasi (Ultime notizie oggi, 6 febbraio 2017)

DELITTO GARLASCO NEWS: ANDREA SEMPIO E LE SUE PAROLE SU ALBERTO STASI E SU CHIARA POGGI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Dal mese di dicembre scorso, il delitto di Garlasco è tornato a riempire le pagine di cronaca nera con nuovi inquietanti quesiti. Alberto Stasi, il giovane ex bocconiano condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, potrebbe nutrire ancora qualche speranza e dimostrare quell'innocenza sempre proclamata dalla sua difesa e dalla madre? In seguito ad una serie di accertamenti messi in atto dagli avvocati del giovane, che per gli inquirenti, la magistratura e la famiglia di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, rappresenta il solo colpevole, sarebbe emerso un altro nome. Si tratta di Andrea Sempio, 28enne amico del fratello della ragazza uccisa, il cui Dna sarebbe stato trovato sulle unghie di Chiara. A detta del genetista che si è occupato di eseguire gli esami, si tratterebbe di un Dna confrontabile e certo, a differenza di quanto sostenuto dall'accusa. Il caso di Garlasco è stato ampiamente affrontato durante l'ultima puntata di Quarto Grado, la quale ha posto l'accento in particolare su Andrea Sempio. Il giovane ha rotto il silenzio ed ha deciso di raccontare l'incubo che da alcuni mesi lo ha travolto, sebbene finora abbia sempre manifestato grande tranquillità nonostante il suo nome sia finito nel registro degli indagati come atto dovuto. Il quotidiano Il Giorno ha ripreso l'intervista rilasciata dal giovane alla trasmissione Mediaset, alla quale ha spiegato di aver appreso del suo presunto coinvolgimento nel delitto di Chiara Poggi solo tra il 22 ed il 23 dicembre scorso. Pochi giorni prima di Natale, dunque, la vita del 28enne è cambiata irrimediabilmente: "Ero a casa e a un certo punto abbiamo iniziato a vedere tante persone davanti a casa con telecamere e macchine fotografiche". Da quel momento sono iniziate le telefonate degli amici che chiedevano cosa stesse succedendo, poi il suo nome e cognome, accompagnato dal suo volto, è spuntato nei principali Tg nazionali: "E da lì... l’incubo", ha commentato Sempio. La notizia ha colto di sorpresa non solo il 28enne di Garlasco ma l'intera sua famiglia. Naturalmente l'attenzione si è spostata su Alberto Stasi, fidanzato della vittima ed ora in carcere dove sta scontando la condanna di 16 anni stabilita dalla Cassazione. Il giovane è davvero colpevole? Su questo quesito Andrea Sempio è rimasto sul vago, asserendo di aver appreso ciò che riguarda colui che per l'accusa e gran parte dell'opinione pubblica rappresenta l'autore del delitto di Garlasco, solo tramite giornali e tv. "Avendola vissuta anch’io, questa vicenda, so che molte cose che vengono dette possono o non essere vere o essere vere e travisate", ha però asserito, in difesa di Stasi. Tuttavia, non conoscendolo personalmente ha preferito non rilasciare alcuna opinione sul suo conto. Chiara Poggi invece l'aveva conosciuta in quanto sorella dell'amico Marco che all'epoca dei fatti frequentava. Ma la conoscenza, a sua detta, si limitava ad un semplice saluto quando si incontravano nella villetta che sarebbe poi diventata il luogo del delitto. "Me la ricordo come una ragazza bella, avvenente", ha commentato.

