DON ANDREA CONTIN / News, dove si trova Don Roberto Cavazzana? Indiscrezioni sull’eremo segreto (Oggi, 6 febbraio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS: DON ROBERTO IN UN EREMO NELLA BASSA PADOVANA? LE INDISCREZIONI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - L’attenzione attorno allo scandalo a luci rosse che ha investito la Chiesa di Padova, con il coinvolgimento diretto di Don Andrea Contin, prete di San Lazzaro, resta ancora molto alta. Come reso noto nei giorni scorsi dal Messaggero di Padova, il vescovo Cipolla ha annunciato la sospensione a Divinis del religioso ora indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Una decisione dolorosa, a detta dello stesso monsignore, ma allo stesso tempo inevitabile, alla luce della denuncia shock contenuta in 8 lunghe pagine e resa dalla parrocchiana 49enne, ex amante del prete dello scandalo. Del caso se ne è occupata lungamente anche la trasmissione Pomeriggio 5 che si è domandata dove possa essere in questo momento Don Contin, così come il secondo prete coinvolto, Don Roberto Cavazzana, il quale sentito in Procura avrebbe ammesso la sua partecipazione agli incontri a luci rosse organizzati dal primo sacerdote ora sospeso. L’inviata della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset ha spiegato che dopo l’annuncio del vescovo di Padova, il prete dello scandalo avrebbe potuto presentare lui stesso le dimissioni. Questo perché le procedure di sospensione non sarebbero immediate ma richiederebbero lungo tempo. Nonostante questo, Don Contin avrebbe deciso di non agire e questo avrebbe significato un’assenza di pentimento reale rispetto a tutta la vicenda scabrosa che lo vede protagonista. La Curia, nel frattempo, sarebbe in attesa di scoprire quali saranno i risvolti relativi alle indagini in corso sul sacerdote (al momento di fatto resterebbe ancora tale) e non si esclude che nei prossimi giorni altre donne possano decidere di seguire l’esempio della 49enne e denunciare anche loro i comportamenti fuori luogo del prete dello scandalo. Al momento, tuttavia, l’accento si è spostato anche su Don Roberto Contin, prete amatissimo e del quale si sarebbero perse le tracce. Il vescovo Cipolla nei confronti del secondo prete investito dalla medesima scabrosa vicenda, ha previsto un lungo periodo di riabilitazione e nei confronti del religioso non ci sarebbe al momento alcuna sanzione. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla trasmissione Mediaset, il prete potrebbe trovarsi in una comunità, precisamente un eremo che sorge sul Monte Ricco. Si tratterebbe di un convento adibito al recupero di preti in difficoltà, con disagi legati a dipendenze patologiche sia da sostanze come alcol, droghe e farmaci ma anche riferite a comportamenti come compulsioni alimentari, gioco patologico, shopping compulsivo, internet, compulsioni sessuali. Secondo le indiscrezioni, Don Roberto sarebbe stato visto insieme a Don Andrea Contin nella piazza di Monselice, nella bassa Padovana ed il sospetto è che i due religiosi coinvolti nello scandalo possano essere stati accolti entrambi nel medesimo convento lontano da occhi indiscreti. I due, tuttavia, non sarebbero insieme ed è molto più probabile che l’eremo abbia accolto solo Don Roberto, in merito al quale il fratello, raggiunto dall’inviata del programma, avrebbe smentito, in modo stizzito, il coinvolgimento del prete nella vicenda che sta facendo tremare la Diocesi padovana, al punto da aver portato all’intervento di Papa Francesco.

