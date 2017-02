FESTIVAL DI SANREMO 2017 / Allarme Bomba al Palafiori, ultime notizie: sala stampa Lucio Dalla evacuata per pacco sospetto (foto esclusiva)

FESTIVAL DI SANREMO 2017, ALLARME BOMBA AL PALAFIORI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO) - Primo allarme bomba al Festival di Sanremo 2017, con la vigilia della kermesse canora più importante d’Italia che viene “scaldata” dall’allarme per un pacco sospetto rilasciato all’interno del Palafiori, sede della sala stampa radio-web di Sanremo. Al termine della lunga conferenza stampa dei due conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi per l’ultimo giorno prima del grande inizio, scatta l’allarme bomba all’interno della sala stampa Lucio Dalla, con il nostro inviato sul posto Angelo Oliva che riporta le ultimissime notizie: «Sala stampa Lucio Dalla evacuata per allarme pacco bomba... in questo momento gli artificieri sono in sala, tutti evacuati», con i carabinieri e le altre forze dell’ordine che ci viene riportato essere sul posto per verificare quello che molto probabilmente si tratta di un pacco-borsa lasciata da qualche collega della stampa durante la conferenza di poco fa. Ancora il nostro inviato, «il tutto è nato da un pacco sospetto lasciato all’ingresso del Palafiori», che ha generato subito il panico nei presenti.

FESTIVAL DI SANREMO 2017, ALLARME BOMBA: PRIMA EVACUATO IL PALAFIORI, POI LA REVOCA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO) - Come ci ha raccontato il nostro inviato al Festival di Sanremo 2017, l’allarme bomba scattato in sala stampa ha provocato prima l’evacuazione del Palafiori, palazzo che ospita la sala-stampa radio-web, poi però revocata dopo pochi minuti. Resta attivo solo il blocco all'ingresso della Sala Lucio Dalla, dove sono entrati gli artificieri dei Carabinieri: come si vede nella foto qui sopra, il pacco è stato sottoposto subito al controllo degli artificieri. Come ci riporta sempre il nostro inviato Angelo Oliva presso il Festival di Sanremo, «c’è anche un secondo pacco simile al primo lasciato questo all’interno della sala stampa, questo con marchio del main sponsor della kermesse, la Tim». Non ci sono particolari allarmismi, anche resta la preoccupazione per il duplice pacco all’interno del Palafiori. Seguono aggiornamenti dai nostri inviati da Sanremo, dopo l’intervento ultimato degli artificieri. In questi istanti viene anche confermato che l'allarme è ufficilamente rientrato e nei prossimi minuti si avranno tutti i dettagli.

