GIUSEPPE CRUCIANI/ Fabio Di Lello un vendicatore? Se in Italia le pene si scontassero davvero...

GIUSEPPE CRUCIANI: OMICIDIO DI VASTO, "FABIO DI LELLO NON SOPPORTAVA IL SUO INFERNO" - L'omicidio di Vasto divide l'opinione pubblica tra chi condanna la vendetta di Fabio Di Lello e chi prova a giustificare l'uccisione di Italo D'Elisa. In questo scenario complesso e delicato si inserisce Giuseppe Cruciani, che ha analizzato le diverse reazioni sui social network e nell'opinione pubblica. Il giornalista e conduttore preferisce non schierarsi tra chi bolla come animali le persone che assolvono il vedovo "giustiziere". Dopo aver precisato che non ritiene Fabio Di Lello un eroe, Giuseppe Cruciani ha spiegato su Libero Quotidiano che «probabilmente non sopportava l'idea che colui che aveva provocato la morte della moglie fosse in giro a vivere la sua vita mentre la propria era diventata un inferno insopportabile». Fabio Di Lello è da punire, ma la mobilitazione dei concittadini dopo la morte di Roberta Smargiassi nasce per il giornalista «dal fatto che l'Italia è il Paese del Bengodi». Per Giuseppe Cruciani il problema è che la giustizia italiana non funziona.

GIUSEPPE CRUCIANI: SE UN ASSASSINO SCONTASSE LA SUA PENA NESSUNO PENSEREBBE A DI LELLO COME UN VENDICATORE - Giuseppe Cruciani ha commentato l'omicidio di Vasto da una prospettiva diversa, quella della giustizia italiana. In questo modo il giornalista ha messo in evidenza le incongruenze del nostro sistema giudiziario, che porta le persone all'esasperazione, a farsi giustizia da sole. Il conduttore radiofonico e televisivo ha specificato la necessità di una punizione per Fabio Di Lello per l'uccisione di Italo D'Elisa, ma ha puntato il dito anche contro la giustizia del nostro Paese, dove «una signorina che conficca la punta dell'ombrello nell'occhio di una ragazza viene condannata a 16 anni di galera e ne sconta solo otto, un luogo dove pluriomicidi ed ex terroristi possono calcare impunemente la scena» ha scritto sulle colonne di Libero Quotidiano. Per Giuseppe Cruciani le pene devono essere certe: «Se un assassino condannato a 30 anni facesse davvero 30 anni di galera senza uscire dopo un breve soggiorno grazie a sconti, permessi e benefici, molto probabilmente Fabio Di Lello sarebbe considerato solo un killer disperato, non un angelo vendicatore».

