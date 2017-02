INCIDENTE STRADALE / Circonvallazione Milano: schianto auto-moto, traffico in tilt (oggi, 6 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE, CIRCONVALLAZIONE MILANO: SCHIANTO AUTO-MOTO, TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE) - Mattinata difficile a Milano con un incidente stradale avvenuto in piena Circonvallazione esterna, uno degli snodi maggiormente trafficati ogni giorno per il forte afflusso di pendolari e lavoratori. L’incidente questa mattina è avvenuto nell’incrocio tra via Trivulzio e viale Ergisto Bezzi, poco prima delle 7 del mattino, con conseguenze disastrose dal punto di vista del traffico cittadino. Per circa due ore infatti le code sono state ingenti in entrambe le direzioni, con la polizia municipale intervenuta per rimuovere le carcasse dei veicoli e provare a ricostruire la dinamica dell’incidente. La peggio l’avuto il motociclista, rimasto seriamente ferito nell’impatto: come riporta però Milano Today, il centauro 59enne non sarebbe in pericolo di vita. Non chiara ancora la dinamica, pare che comunque all’incrocio l’auto non abbia visto la svolta della moto che gli piombata addosso provocando l’incidente stradale.

INCIDENTE STRADALE, ROMA PONTINA: IMPATTO FRA TRE AUTO, CODE VERSO CAPITALE (ULTIME NOTIZIE) - Non solo Milano, ma anche Roma protagonista questa mattina per l’incidente stradale e il traffico bloccato sulla statale via Pontina: questa mattina due auto e un furgone si sono scontrate all’altezza dello svincolo di Castel Romano, in direzione Roma. Per questo motivo il forte traffico pendolare del lunedì mattina si è condensato con code e disagi per almeno due ore: tra gli svincoli Apriliana e Castel di Decima la zona di maggior traffico provocato. Per fortuna nell’impatto nessuno è rimasto ferito in maniera seria, anche se i mezzi ingombranti hanno occupato gran parte della carreggiata prima che le forze dell’ordine abbiano liberato interamente la strada. Traffico provocato anche nelle vie cigolanti, la Cristoforo Colombo e Via del mare, come riporta Roma Today, proprio per le tante auto che hanno cercato vie alternative per sfuggire dalla lunga colonna di veicoli sulla Pontina.

© Riproduzione Riservata.